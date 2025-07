Les célébrations des Argentins après leur sacre à la Coupe du monde ont été marquées par les moqueries abusives de quelques joueurs, et plus particulièrement du gardien de but Emiliano Martinez. Ce dernier avait notamment initié une minute de silence pour Kylian Mbappé dans leur vestiaire, et s’était affiché avec une poupée déguisée en Mbappé lors des festivités de Buenos Aires.

Mais pour l’attaquant du Paris Saint-Germain, il n’est aucunement question de pratiquer la surenchère à propos de ces événements. "Les célébrations, ce n’est pas mon problème, a-t-il lâché après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1). Je ne perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles, l'important pour moi c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club, et on va attendre que Leo (Messi) revienne pour continuer à marquer et gagner des matchs."

“Je ne vais jamais digérer”

Si Messi est sorti grand vainqueur de ce duel qui valait une place sur le toit du monde, le Français ne semble pas rancunier et applaudit son coéquipier : "J'ai discuté avec lui après le match, je l'ai félicité. C'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais j'ai échoué, donc il faut toujours rester beau joueur."

Si les observateurs pouvaient douter de la forme de Mbappé en club après l’échec en Coupe du monde, l’international français a affiché son état d’esprit en se présentant à l’entraînement seulement trois jours après la finale. "Personnellement, je ne vais jamais la digérer, a-t-il expliqué ce mercredi, avant d’ajouter : mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l'énergie la plus positive possible."