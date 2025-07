Le comité restreint de la Chambre des représentants des États-Unis, chargé d'enquêter sur les événements du 6 janvier 2021 au Capitole, a retiré la citation à comparaître visant l'ancien président Donald Trump, selon des informations publiées mercredi.

"À la lumière de la fin imminente de notre enquête, le comité restreint ne peut plus approfondir la recherche des informations spécifiques couvertes par la citation à comparaître", rapporte CNN, qui cite la lettre du représentant démocrate du Mississippi et président du comité, Bennie Thompson, à l'avocat de Trump.

"En conséquence, et par la présente lettre, je retire formellement la citation à comparaître délivrée à l'ancien président Trump, et je vous informe qu'il n'est plus obligé de se conformer ou de produire des documents en réponse à ladite citation", écrit le représentant Thompson.

La lettre a été adressée à l'avocat de Donald Trump alors que le comité restreint de la Chambre doit conclure ses travaux avant que le prochain Congrès ne se réunisse le 3 janvier.

Trump a réagi à cette décision sur son réseau social Truth Social, en déclarant : "Quoi qu'il en soit, la citation à comparaître est MORTE !"

"Ils ont probablement agi ainsi parce qu'ils savaient que je n'avais rien à me reprocher, ou qu'ils étaient sur le point de perdre au tribunal", a-t-il déclaré, ajoutant : "Peut-être que l'implication du FBI dans la manipulation de l'élection a joué dans leur décision."

Le comité a voté à l'unanimité 9-0, le 13 octobre, pour citer Trump à comparaître afin de recueillir son témoignage et pour lui demander de produire les documents demandés.

Le mois dernier, Donald Trump a intenté un procès fédéral dans l'État de Floride pour bloquer cette procédure, qui, selon ses avocats, porte atteinte au privilège exécutif qui lui est toujours garanti par la Constitution, même s'il a quitté ses fonctions il y a près de deux ans.