Shireen Abu Akleh - Journaliste

Shireen Abu Akleh était une brillante journaliste palestino-américaine, tuée en mai 2022 sur le terrain par l’armée israélienne. Elle couvrait un raid militaire israélien dans le camp de réfugiés de Jenine en Cisjordanie pour la chaine Al Jazeera où elle travaillait depuis 25 ans. Shireen portait un casque et un gilet pare-balles siglé "presse", lorsqu'on lui a tiré dessus, ce qui constitue un crime de guerre.

Israël a reconnu qu’un de ses soldats avait "probablement tué Shireen Abu Akleh" mais qu’aucune enquête criminelle ne serait menée. Une enquête américaine du FBI a été ouverte en novembre pour déterminer les circonstances exactes de la mort de Shireen Abu Akleh, et savoir si elle avait été ciblée délibérément par le soldat israélien.

Ketanji Brown Jackson - Juge

Elle a marqué l’Histoire des Etats-Unis en devenant la première femme noire a prêter serment pour devenir Juge à la Cour Suprême. Diplômée de Harvard, cette brillante avocate et magistrate a été nommée par Joe Biden qui avait fait de cette nomination l’une de ses promesses de campagne, alors que les postes de "Juge Suprême" (qui légifèrent sur de nombreuses questions de société) sont principalement occupés par des hommes, blancs, très conservateurs. Avec Ketanji Brown Jackson, seuls trois juges afro-américains ont siégé dans cette institution, la plus haute juridiction américaine, vieille de 233 ans.

Zara Rutherford - Pilote

Âgée de 19 ans, cette Belgo-britannique est la plus jeune femme pilote à voler en solitaire autour du monde. De parents pilotes et habituée des avions depuis l’enfance, elle a réussi l’exploit de parcourir 51 000 km et 52 pays seule, devenant la première femme à réaliser un tour du monde dans un avion ultraléger (ULM).

Docteur Dilek Gursoy - Chirurgienne cardiaque

Cette chirurgienne allemande d’origine turque a marqué l’histoire de la médecine. Elle est la première femme européenne à avoir effectué une transplantation d'un coeur artificiel, ce qui lui a valu la Une du célèbre magazine Forbes cette année. Elle avait reçu en 2019 le prix du meilleur médecin de l’année "German Medical Award".

Sa mère Zeynep Gürsoy, avait également été décorée du prix Talisman, rendant hommage à la contribution des travailleurs étrangers. Décorée à la fois pour son travail d’ouvrière dans une usine de voiture pendant 47 ans, et pour avoir mis au monde l’une des meilleures chirurgiennes de la planète. "Quand j’ai dû reprendre le travail ma fille avait seulement 20 mois", avait-elle expliqué en recevant son prix, ajoutant que son plus grand rêve était que sa fille travaille dans une pharmacie, mais elle a largement dépassé ses espérances en devenant chirurgienne cardiaque.

Nicole Aunapu Mann - Astronaute

Cette astronaute est la toute première femme Amérindienne à avoir été dans l’espace. Membre de la tribu des Wailakin, de la réserve Round Valley en Californie, elle avait rejoint le corps des astronautes de la Nasa en 2013 et s’est envolée pour l’espace en septembre 2022. Elle avait emporté avec elle un attrape-rêves (objet traditionnel qui permet de chasser les mauvais rêves dans la culture amérindienne), que lui avait offert sa mère quand elle était enfant.

Elle espère que son histoire servira de modèle aux futures générations amérindiennes "je pense qu’il est important de transmettre cela à notre communauté, afin que d’autres enfants autochtones (…) se rendent compte que les barrières qui existaient auparavant commencent à tomber", avait elle expliqué lors de son voyage.

Yasmina Abakkouy - Chercheuse en sciences biomédicales

Yasmina Abakkouy est une brillante scientifique Belge d’origine marocaine qui travaille sur les données génétiques pour la prédiction de la maladie d’Alzheimer. Elle a remporté le concours Falling Walls Lab KU Leuven 2022 et a représenté la Belgique au concours international scientifique International Falling Walls à Berlin. Fille d’un père ouvrier et d’une mère au foyer, elle tente de sensibiliser sur la question du manque de représentativité des femmes, des enfants d’ouvriers, des personnes issues de l’immigrations et des musulmanes visibles, dans les milieux scientifiques.

Zahra Joya - Journaliste

Cette jeune journaliste afghane réfugiée en Grande-Bretagne, a été élue femme de l’année 2022 par le magazine Times. Interviewée par Angelina Jolie au sujet de l’agence de presse qu’elle a crée avec ses propres fonds. Son agence Rukhshana Media raconte la vie des femmes sous le régime des Talibans. Femmes aujourd’hui privées d’études secondaires et universitaires.

Annie Ernaux - Romancière

En octobre, le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné à la romancière française Annie Ernaux pour son oeuvre. L’écrivaine de 82 ans a été récompensée pour "le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle" avait expliqué le jury du Nobel. Elle est ainsi devenue la 17ème femme à avoir décroché le prix Nobel de littérature, depuis la création de cette récompense en 1901.

Ons Jabeur - Joueuse de tennis

Après un parcours historiqueaux championnats de Wimbledon 2022, la star tunisienne de tennis, Ons Jabeur, est devenue la première femme Arabe et Nord-africaine à atteindre une finale de grand chelem dans l’ère Open. Quelques mois plus tard elle renouvelle l’exploit en atteignant la finale de l’US Open.

Les premières femmes à avoir arbitré une coupe du Monde

Elles s’appellent Stephanie Frappart, Neuza Back, Karen Diaz respectivement française brésilienne et mexicaine, et ont formé la toute première équipe exclusivement féminine à avoir arbitré un match de coupe du Monde masculine. L’arbitre Salima Mukansanga a également marqué l’histoire en devenant la première femme Africaine à arbitrer un match de coupe du Monde.