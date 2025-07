Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé son soutien à la candidature du Monténégro pour l’adhésion à l’Union européenne.

"Nous encourageons et soutenons sincèrement le Monténégro, notre allié de l'OTAN, à devenir membre à part entière de l'UE", a déclaré M. Erdogan, à l’issue d’une réunion à Istanbul avec son homologue monténégrin, Milo Djukanovic.

Djukanovic est en visite de travail en Turquie, à l’invitation du président Erdogan, lit-on dans un communiqué diffusé par la Direction de la communication présidentielle.

Se félicitant du niveau de coopération entre Ankara et Podgorica, Erdogan a souligné que "la TIKA (l'Agence turque de Coopération et de coordination) a réalisé plus de 400 projets et activités au Monténégro pour un montant total supérieur à 20 millions d'euros".

Les entretiens entre les délégations des deux pays ont porté notamment sur les relations entre la Turquie et le Monténégro ainsi que sur des questions régionales et internationales, y compris les Balkans.

Ont également pris part à la réunion, qui s’est déroulée au Palais Vahdettin, le chef de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, et le porte-parole de la présidence, Ibrahim Kalin.

Podgorica avait déposé sa candidature d'adhésion à l'Union européenne le 15 décembre 2008 et son statut de candidat lui a été accordé en décembre 2010.

Le Monténégro bénéficie d'une "perspective européenne" à long terme, mais à l’instar de ses voisins des Balkans occidentaux, son adhésion à l’Union européenne est soumise à un processus complexe qui prend du temps.

Les dirigeants de l'Union européenne et des Balkans avaient adopté, lors d’une réunion tenue le 6 décembre dans la capitale albanaise Tirana, une déclaration réaffirmant “le soutien sans équivoque de l'UE à la perspective européenne des Balkans occidentaux”.