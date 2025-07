L'année 2022 restera dans les mémoires comme celle où la Russie a attaqué l'Ukraine, déclenchant une guerre compliquée dont on ne peut entrevoir le dénouement et faisant monter les tensions entre l'Occident et Moscou.

L'année a également vu des initiatives de paix cruciales émanant de la Turquie, membre de l'OTAN, qui entretient une relation de collaboration avec la Russie sur différents conflits comme la Syrie, dans le but de trouver un terrain d'entente entre Kiev et Moscou.

Les efforts de paix de la Turquie ont été fructueux et ont donné des résultats significatifs, comme l'accord historique sur les céréales et l'échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ankara a également lancé d'autres initiatives de paix cruciales en normalisant ses liens avec Israël et l'Égypte, deux États importants du Moyen-Orient, avec lesquels ses relations s'étaient détériorées dans les années 2010.

Gregory Simons, professeur associé à l'Institut d'études russes et eurasiennes de l'Université d'Uppsala, estime que 2022 a été "un moment déterminant" pour la Turquie, qui "a réussi à négocier des réalisations qu'aucun autre pays ne peut obtenir."

Selon Simons, "l'exemple de l'Ukraine en tant que zone tampon géopolitique entre les États-Unis et la Russie a vu la Turquie jouer un rôle d’intermédiaire honnête dans le conflit", ce qui a réaffirmé la sagesse du pays dans l'établissement et le développement d'un rôle indépendant d'équilibrage et de médiation dans l'ère actuelle de risque et d'incertitude.

Contrairement à de nombreux autres États occidentaux, le travail acharné et la persévérance d'Ankara sur les plans politique et économique ont permis de réaliser des progrès, comme l'accord sur le transport des céréales, "dans un conflit géo-économique et géopolitique extrêmement conflictuel et suscitant des réactions émotives", ce qui illustre la position croissante d'Ankara en tant qu’acteur et non simple spectateur, explique M. Simons à TRT World.

En 2022, la Turquie est apparue comme "l'acteur de paix le plus important au monde qui a marqué l'année de son empreinte", déclare Mesut Hakki Casin, professeur de droit international à l'université Yeditepe, en référence aux efforts turcs pour régler le conflit ukrainien.

"Si la Turquie a démontré avec succès sa politique de neutralité dans la guerre en Ukraine, tout comme elle l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a joué le rôle de médiateur dans le conflit, comme le stipule le 33e article de [la Charte] l'ONU", explique M. Casin à TRT World. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ankara est restée neutre entre les pays de l'Axe dirigés par l'Allemagne nazie et les forces alliées, évitant ainsi de faire des victimes.

La politique ukrainienne

Malgré les pressions exercées par les États-Unis et l'Europe, la Turquie a refusé de faire partie des sanctions occidentales contre la Russie, estimant qu'il vaut mieux discuter avec Moscou que de l'isoler. Mais en même temps, la Turquie a exhorté la Russie à se retirer de tous les territoires ukrainiens occupés, défendant farouchement l'intégrité territoriale de Kiev.

La guerre en Ukraine a montré que "la Turquie du XXIe siècle suit une voie fondamentalement différente de celle empruntée pendant la guerre froide en matière de politique étrangère et sécuritaire", explique M. Simons. Dans cette voie, Ankara agit comme un pont entre l’Occident et les autres parties du monde, dit-il.

Contrairement au passé, où Ankara suivait une politique étrangère passive, la Turquie a démontré, sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, le potentiel politique et militaire du pays sur la scène internationale, de l'Ukraine à l'Asie centrale.

"Le président turc Recep Tayyip Erdogan est le seul dirigeant capable de parler à la fois avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, en s'efforçant de développer un rapprochement entre les deux parties", affirme M. Casin.

Au-delà des efforts de médiation de la Turquie, Ankara a également pris une mesure cruciale en fermant ses détroits aux navires de guerre russes et de l'OTAN, conformément à la convention de Montreux, qui régit le statut des canaux turcs. "Par cette mesure cruciale, la Turquie a empêché la propagation de la guerre en Ukraine à d'autres régions, notamment en mer Noire", explique M. Casin.

Cette mesure a également permis de fixer des démarcations dans le conflit entre la Russie et l'Occident, limitant ainsi les tensions entre les deux parties, selon le professeur turc.

Yasar Sari, expert au Centre de recherche eurasien Haydar Aliev de l'Université Ibn Haldun, estime également que les efforts diplomatiques de la Turquie "ont permis de limiter le conflit ukrainien", empêchant ainsi la guerre de se transformer en un conflit régional.

Outre le conflit ukrainien, la Turquie a fait preuve de ses talents de médiateur dans un autre conflit difficile entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sur la question du Karabakh, en exhortant Erevan et Bakou à trouver un terrain d'entente pour régler leurs différends.

En octobre, Erdogan a joué un rôle essentiel dans la tenue de pourparlers de paix brise-glace entre les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens à Prague, en marge d'une réunion de l'UE.

Normalisations au Moyen-Orient

En 2022, la Turquie s'est également efforcée de désamorcer les tensions au Moyen-Orient, en rétablissant ses liens avec l'Égypte et Israël et en renforçant ses liens avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

"Les initiatives diplomatiques de la Turkiye ont très bien réussi à ouvrir une nouvelle page avec toutes les puissances régionales de la région. Cela fait partie d'une tendance plus large dans la région, qui consiste à essayer de maintenir les canaux diplomatiques ouverts entre les principaux acteurs", explique Gallia Lindenstrauss, chargée de recherche à l'Institut d'études de sécurité nationale (INSS), un groupe de réflexion israélien.

Selon Lindenstrauss, la normalisation d'Ankara avec Israël indique la profondeur des efforts diplomatiques turcs en cours au Moyen-Orient.

"Le processus de normalisation avec Israël a été remarquable par le fait que, contrairement à l'effort de normalisation de 2016, cette fois-ci, il y a eu beaucoup plus de visites de haut niveau, ce qui indique qu'il y a une base plus solide pour la normalisation actuelle", explique Lindenstrauss à TRT World.

En mars, le président israélien Isaac Herzog a rencontré Erdogan lors d'une visite inédite en Turquie. En septembre, une autre rencontre de haut niveau entre le Premier ministre israélien Yair Lapid et Erdogan a eu lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Erdogan a également indiqué qu'il souhaitait se rendre en Israël après les élections de novembre.

Cette approche des réunions de haut niveau visant à renforcer les liens entre la Turquie et d'autres États est également évidente dans le processus de normalisation d'Ankara avec l'Égypte. Le mois dernier, Erdogan a rencontré Sisi au Qatar en déclarant qu'"il ne devrait pas y avoir de ressentiment en politique", en référence aux tensions passées entre les deux États.

C'est une approche qui pourrait aller plus loin dans le turbulent Moyen-Orient. "Dans la prochaine période, tout comme elle (la Turquie) est entrée dans une voie (de normalisation) avec l'Égypte, elle peut également entrer dans une autre voie (de normalisation) avec la Syrie", a déclaré le président turc. Les liens entre Ankara et Damas ont été rompus à la suite de la guerre civile syrienne, qui a vu des millions de réfugiés affluer vers la Turquie.

Au cours de la période 2022, M. Erdogan a également rencontré le dirigeant des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à Abu Dhabi, et Mohammed Ben Salmane, à Ankara, montrant ainsi sa volonté de renforcer les liens autrefois tendus avec les deux pays du Golfe.

TRT World