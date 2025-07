"J’étais prête à gagner cette année (2022), mais cela ne s’est pas produit. Je fais tout mon possible pour gagner un Grand Chelem. Je dois juste le faire", a-t-elle déclaré samedi en marge du tournoi d'Adelaide en Australie dont elle est la tête de série N.1.

En 2022, Jabeur avait perdu en trois sets contre la Russe Elena Rybakina à Wimbledon en juillet, puis avait atteint la finale de l’US Open deux mois plus tard, s’inclinant face à la Polonaise Iga Swiatek.

"Ce qui compte pour 2023, c'est simplement de jouer libérée, de me concentrer sur mon tennis. Je suis contente d’avoir eu l’expérience de deux finales dans un Grand Chelem", a expliqué la première femme arabe à être classée le top 10 de la WTA.

"Nous avons travaillé très dur pour améliorer beaucoup de choses, a-t-elle ajouté. J’ai l’impression que cette année va être très spéciale pour moi. J’ai tout donné, j’ai travaillé dur pendant les entraînements et je frappe bien la balle".

La joueuse de 28 ans, qui se dit prête pour aborder la tournée australienne, assure ne pas redouter la chaleur souvent accablante en cette période de l'année aux antipodes.

"Je viens de Tunisie et je suis habituée au temps chaud, c’est une bonne chose. Le plus important est d’être prêt, de mieux s’hydrater et d'avoir une routine par temps chaud", a-t-elle conclu.

Jabeur est dispensée du premier tour à Adélaïde, tournoi qu'elle débutera face à la gagnante du match opposant la Roumaine Sorana Cirstea à une joueuse issue des qualifications.