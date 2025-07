Avec ses rôles dans l'initiative du grain de la mer Noire et la médiation dans la guerre Russie-Ukraine, la Turquie a contribué à établir la paix, la stabilité et la sécurité mondiales en 2022, a déclaré samedi le président turc.

Dans son message du Nouvel An, Recep Tayyip Erdogan a souligné qu'Ankara avait apporté une contribution très importante à la résolution de la crise alimentaire mondiale en mettant en œuvre l'accord d'Istanbul sur les exportations de céréales ukrainiennes et en obtenant son extension, qui permet l'exportation de denrées alimentaires depuis les principaux ports ukrainiens de la mer Noire.

"Nous avons contribué à l'établissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le monde. Nous avons joué un rôle de médiateur dans la résolution des conflits, y compris la crise ukrainienne", a déclaré M. Erdogan.

En présentant ses vœux pour la nouvelle année, Erdogan souhaite "à tous les membres de notre nation ainsi qu'à l'humanité entière une année 2023 pleine de paix et de bien-être".

Abordant les défis que la Turquie a surmontés en cette fin d'année, Erdogan s’est félicité des efforts incessants consentis par le pays pour établir un environnement pacifique dans la région et à l'échelle mondiale.

Ankara a assuré avec succès la présidence de l'Organisation des États turcs et du MIKTA, un groupement composé du Mexique, de l'Indonésie, de la Corée du Sud, de la Turquie et de l'Australie.

"Notre objectif n'est plus de nous classer dans le peloton de tête de la ligue politique et économique mondiale. Notre objectif est plutôt d'obtenir la force politique et économique qui nous placera parmi les rangs les plus avancés", a-t-il déclaré.

Affirmant qu’Ankara a réussi à renforcer la représentation de la République turque de Chypre du Nord (RTCN), qui a rejoint l'Organisation des États turcs en tant que membre observateur, Erdogan a souligné que le monde entier est désormais informé des violations commises dans les îles de la mer Égée orientale qui ont un statut non-militaire.

"Nous avons veillé à ce que le concept stratégique 2022 de l'OTAN soit façonné dans le cadre des sensibilités et des attentes de la Turquie", a-t-il ajouté.

Abordant les initiatives du pays pour développer ses capacités en énergies renouvelables et les découvertes de réserves pétrolières, il a mis en exergue les exploits réalisés en termes de découvertes de réserves gazières et pétrolières importantes et de positionnement stratégique de la Turquie dans l’approvisionnement et le commerce mondiaux.

Le président turc a, par ailleurs, dressé le bilan des opérations d’envergure menées par les forces armées près des frontières turques, dans le nord de l’Irak et de la Syrie, et qui se sont soldées par la neutralisation de milliers de terroristes et la destruction de leur positions, mettant ainsi un terme à leur capacité de nuisance.