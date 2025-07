Cette décision a été prise "à lumière de l’évolution de la situation sanitaire liée à la Covid-19 en Chine, et des contacts réguliers et directs avec la partie chinoise, et afin d'éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences".

La diplomatie marocaine assure néanmoins que "cette mesure exceptionnelle n’entache nullement l’amitié sincère entre les deux peuples et le partenariat stratégique entre les deux pays et auquel le Royaume demeure fortement attaché".

Les États-Unis, le Japon, le Canada, l'Australie et plusieurs pays européens, ont annoncé des tests négatifs au Covid-19 obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine, évoquant les craintes liées à l'explosion de la pandémie dans ce pays de 1,4 milliard d'habitants.

Les États membres de l'Union européenne doivent discuter mercredi d'une réponse commune à adopter, a annoncé la Suède, qui assure à partir de dimanche la présidence semestrielle de l'UE. En Europe, la France, l'Italie et l'Espagne, entre autres, ont déjà instauré des contrôles renforcés pour les voyageurs provenant de Chine.

Les mesures de précaution prises par plusieurs États sont "compréhensibles" au vu du manque d'informations fournies par Pékin, a estimé le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le Covid a fait un retour fracassant, pendant que la vaccination permet au reste du monde de retrouver un semblant de vie normale.

Pékin a abandonné soudainement sa politique du "zéro Covid" début décembre, un revirement immédiatement suivi par une explosion du nombre de contaminations.

Le président Xi Jinping a toutefois lancé une note optimiste: "La lumière de l'espoir est devant nous".

Taïwan a tendu un rameau d'olivier en offrant dimanche son aide à la Chine, pour lutter contre la recrudescence de l'épidémie.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré une importante foule à l'entrée des bars et des boîtes de nuit à Pékin, pendant que des groupes de jeunes, masqués, festoyaient sur le front de mer à Shanghai.

À Wuhan, où la pandémie a commencé il y a trois ans, beaucoup étaient rassemblés sur la place centrale pour un lâcher de ballons, sur le gong de minuit.