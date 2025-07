La QFA "a décidé de ne pas prolonger le contrat de Felix Sanchez comme sélectionneur du Qatar" qui expire le 31 décembre, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié vendredi.

"Nous avons passé quelques merveilleuses années ensemble, remplies de moments incroyables qui resteront à jamais dans l'histoire du football qatari. Merci pour tout Monsieur Sanchez!", a écrit la QFA sur son compte Twitter.

Le départ de Sanchez, 47 ans, n'est pas une surprise: le Qatar a perdu ses trois matches de poules, une première pour un pays-hôte et a été la première nation éliminée du Mondial-2022.

Sanchez a fait ses classes en tant qu'entraîneur au sein des prestigieuses équipes de jeunes du FC Barcelone à partir de 1996. Après dix ans à La Masia, le centre de formation catalan, il s'est envolé en 2006 pour Doha et a rejoint l'académie Aspire pour identifier et former les futurs athlètes qataris.

En 2013, le technicien est promu à la tête de la sélection des moins de 19 ans, avec laquelle il remporte l'année suivante le championnat d'Asie. Il prend ensuite en charge les moins de 20 ans puis les moins de 23 ans, avant de devenir sélectionneur de l'équipe nationale en 2017 et d'offrir au pays son premier titre à ce niveau, la Coupe d'Asie des nations, en 2019.

Mais devant son public, le Qatar a déçu et ne s'est jamais remis de sa décevante entrée en matière contre l'Equateur (2-0).