"Le Venezuela est tout à fait prêt à prendre des mesures pour normaliser les relations diplomatiques et politiques avec l'administration actuelle des États-Unis et avec les futures administrations", a déclaré Maduro dans une interview à la télévision d'État, diffusée dimanche soir, selon les propos rapportés par France 24.

"Nous sommes prêts pour un dialogue au plus haut niveau, dans l'intérêt de relations respectueuses, et j'espère que (les Américains) tourneront la page et laisseront de côté leurs politiques extrémistes, et parviendront à des politiques plus pragmatiques et respectueuses du Venezuela", a-t-il ajouté.

Les commentaires du président Maduro interviennent après que l'opposition vénézuélienne a voté, vendredi dernier, pour "dissoudre le gouvernement provisoire" dirigé par Juan Guaido, qui a été reconnu par de nombreux pays, dont les États-Unis, comme président par intérim du pays après les élections contestées de 2018.

Le Venezuela connaît des tensions depuis le 23 janvier 2019, après que le chef de l'opposition Juan Guaido a annoncé son "droit" à assumer temporairement la présidence jusqu'à la tenue de nouvelles élections.

L'ancien président américain Donald Trump a rapidement reconnu Guaido comme président de transition du Venezuela, suivi du Canada et des pays d'Amérique latine et d'Europe.

D'autre part, des pays comme la Russie, la Turquie, le Mexique et la Bolivie ont soutenu la légitimité de l'actuel président du pays, Nicolas Maduro, qui, le 10 janvier 2019, a prêté serment en tant que président pour un nouveau mandat de 6 ans.