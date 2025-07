"En 2022, le total de nos exportations a été de 254,2 milliards de dollars, soit une hausse de 12,9% par rapport à 2021", s’est réjoui Erdogan, au cours d'un événement consacré aux résultats des échanges commerciaux en 2022, à Istanbul. "C’est un record dans l’histoire de notre République", s’est-il félicité.

Rappelant que le but du gouvernement est d’intégrer au plus tôt le classement des 10 pays qui réalisent le plus d’exportations à travers le monde, Erdogan a indiqué que le volume d’exportation du pays a été multiplié par 7 en 20 ans.

Malgré les conséquences des crises liées au Covid et à la guerre Russie-Ukraine, la Turquie a su résister, selon son président. "Notre économie a enregistré une croissance de 6,2% lors des 3 premiers trimestres de 2022", a-t-il précisé.

Erdogan a également souligné le succès de certains secteurs, notamment ceux de la santé, du tourisme médical et des séries télévisées.

"Après les États-Unis, la Turquie se classe au deuxième rang mondial en matière d'exportations de séries télévisées. En 2022, nos exportations dans ce secteur approchent les 750 millions de dollars. Notre objectif pour cette année est d’atteindre 1,5 milliard de dollars et 1,5 milliard de téléspectateurs à travers le monde", a-t-il expliqué.