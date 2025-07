"Adam Issam Chaker Ayyad, 15 ans, a été tué d'une balle dans la poitrine tirée par des soldats" israéliens, a précisé le ministère dans un communiqué.

Lundi, deux Palestiniens ont été tués lors d'une opération en Cisjordanie visant à détruire les maisons de Palestiniens accusés d'être "impliqués dans une attaque meurtrière contre un officier israélien".

Dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l'histoire d'Israël, figurent les formations "Sionisme religieux" de Bezalel Smotrich et "Force juive" d'Itamar Ben Gvir, connus pour leurs propos antipalestiniens et leurs positions favorables à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie.