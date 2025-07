L’Algérie et le Qatar ont signé une convention-cadre ayant pour objet le renforcement de la coopération et de l’investissement dans le domaine de la gestion hôtelière et du tourisme. L’accord a été conclu à l’occasion de la visite, depuis lundi en Algérie, du président du Conseil d’administration de la société qatarie ‘’Retaj’’ Hotels and Hospitality, Vice-président du Conseil d’Administration du Fonds de développement du tourisme arabe et membre de l’Association des hôtels qataris (QHA), Cheikh Nayef Bin Eid Al Thani.

Cette première convention, qui n’est que la première du genre, prévoit "la mobilisation des investissements nécessaires afin de promouvoir les unités hôtelières algériennes conformément aux standards internationaux et d’améliorer la qualité des services dans ce domaine".

Dans le cadre de cet accord, la société qatarie "Retaj" apportera son appui aux 73 hôtels relevant du groupe hôtelier public algérien HTT à travers tout le territoire du pays, en matière de gestion, de réhabilitation et d’amélioration des services.

Le ministre algérien du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi, qui a supervisé la signature de cette convention, a insisté sur "l’impératif de promouvoir la gestion des hôtels relevant du groupe et d’améliorer les services au sein des unités hôtelières pour attirer les touristes".

Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de tirer profit des expériences du leader qatari de l’hôtellerie "Retaj". "D'autres conventions et contrats seront conclus à l'avenir entre les deux pays pour hisser le niveau des relations bilatérales dans divers domaines, notamment dans le secteur du tourisme", a-t-il fait savoir.

Le président du conseil de Retaj a été reçu en audience par le Premier ministre algérien Aïmene Benabderrahmane. Selon un communiqué du premier ministère, les entretiens "ont porté sur les perspectives de coopération et de partenariat d’investissement dans divers domaines, notamment dans le secteur du tourisme".

Cheikh Nayef Bin Eid Al Thani a été également reçu par le ministre algérien du Commerce, Kamel Rezig. Durant cette audience, a précisé le ministère, les deux hommes ont examiné les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du commerce entre l’Algérie et le Qatar, ainsi que les opportunités de réaliser des investissements en Algérie.

Les autorités algériennes souhaitent relancer le secteur du tourisme dans le pays, à travers une série de mesures, dont la création d’un visa spécial pour les étrangers voulant se rendre dans le sud du pays et la mise à niveau des infrastructures hôtelières.