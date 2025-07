Meryem Coşkun, pharmacienne dans le quartier de Neukölln à Berlin, où les ressortissants turcs sont nombreux, s'est exprimée à ce sujet au micro de l'Agence Anadolu.

"Ces derniers mois, surtout depuis 3-4 mois, nous avons rencontré de grandes difficultés dans l'approvisionnement en médicaments. Il y a un grave problème dans l'approvisionnement en médicaments tels que les antibiotiques, les analgésiques (contre les douleurs), les antipyrétiques (contre la fièvre), ou encore les antibiotiques pour enfants. Je pense que la pénurie de médicaments va durer encore longtemps", déclare-t-elle.

Selon la pharmacienne, les difficultés rencontrées dans la chaîne de distribution mondiale et l'épidémie de Covid-19 ont causé de sérieux problèmes d'approvisionnement en matières premières pharmaceutiques.

"La pénurie de matières premières médicinales a beaucoup affecté l'Allemagne. La production de médicaments n'arrive pas à répondre à la demande, et il n'y a pas de médicaments dans les entrepôts", explique-t-elle.

"Le client veut 5 médicaments pour ses 5 enfants, par exemple. Mais nous ne pouvons pas exaucer de telles demandes, nous pouvons seulement fournir ces médicaments de manière limitée afin que d'autres puissent également en obtenir", ajoute-t-elle.

Coskun souligne qu'elle n'a pas connu de tels problèmes depuis le début de sa carrière: "Parfois, nous avions l'habitude de donner l'équivalent d'un médicament qu'on n'a pas en stock, mais maintenant aucun des deux n’est disponible en stock".

Le problème peut être résolu si la production de médicaments en Allemagne est accrue, estime-telle : "Cependant, les prix peuvent augmenter. Les gens ne regardent même plus le prix actuellement, tant qu'ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin. Nous espérons que ce problème sera bientôt résolu".

Pas de médicaments en provenance de Chine et d'Inde.

Environ 80% des médicaments en Allemagne sont des médicaments équivalents produits dans des pays comme la Chine et l'Inde.

Le porte-parole de l'Institut fédéral allemand des médicaments et des dispositifs médicaux a annoncé que les médicaments introuvables étaient des antibiotiques, des médicaments contre le diabète et le cancer, des analgésiques, et il a cité le manque de médicaments provenant de pays tels que la Chine et l'Inde "comme principale raison" de la rupture de stocks.

Appel au public à "partager les médicaments de l'armoire à pharmacie" Le président de l'Association médicale allemande, M. Klaus Reinhardt, a attiré l'attention sur le goulot d'étranglement dans l'approvisionnement de certains médicaments.

Reinhardt a souligné que les médicaments inutilisés dans les armoires à pharmacie peuvent être évalués : "Si vous êtes en bonne santé, vous devriez donner les médicaments en stock à ceux qui sont malades" a-t-il avancé.

Résoudre la crise en argumentant la cotisation de l'assurance maladie Le ministre allemand de la Santé, M. Karl Lauterbach s’attache à résoudre le problème posé notamment dans les médicaments utilisés dans le traitement des enfants, en faisant payer plus cher les assurances maladie pour ces médicaments.

Soulignant que les médicaments non brevetés sont vendus à des prix fixes en Allemagne, M. Lauterbach a expliqué que pour vendre ces médicaments à des prix plus élevés, ceux-ci devront être retirés de l'application du prix fixe, et une réglementation des prix devra être instaurée.

"Les assureurs-maladie seront chargées de payer 50% de plus sur ce prix fixe. Ainsi, les médicaments actuellement vendus aux Pays-Bas seront à nouveau vendus en Allemagne", a-t-il argué.