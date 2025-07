Un accord de coopération, couvrant une période de 13 ans dans le domaine du gaz naturel, a été signé entre la Turquie et la Bulgarie lors d’une rencontre entre le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez, et son homologue bulgare Rosen Hristov à la suite de leur rencontre à Sofia.

Dans sa déclaration à l'issue de la cérémonie de signature, le ministre Donmez a souhaité que 2023 soit une année au cours de laquelle la coopération entre les deux pays, notamment énergétique, s'intensifie davantage.

"Le protocole d'accord sera une étape importante pour accroître la sécurité du gaz naturel dans les Balkans. La durée de cet accord sera de 13 ans et le transfert de gaz pourra atteindre 1,5 milliard de mètres cubes par an. Il apportera une grande contribution à la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel de l'Europe et en particulier de la Bulgarie", a-t-il déclaré ajoutant que "c'est l'une des étapes importantes pour que la Turquie devienne un hub gazier".

Le ministre turc a également partagé des informations sur le fonctionnement du processus d’approvisionnement. "Nos 5 terminaux GNL contribueront au processus. La Turquie est un pays qui fournit du gaz à partir de 15 pays avec 7 lignes et terminaux GNL différents" a-t-il détaillé.

Le ministre bulgare de l'Energie, Hristov, a, de son côté, qualifié l'accord signé de "document historique". "Grâce à cet accord, nous avons la possibilité d'acheter du gaz naturel auprès de tous les producteurs de gaz naturel du monde. Nous pourrons également bénéficier de la quantité de gaz qui atteindra la Turquie" a-t-il annoncé.