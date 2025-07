Mevlut Cavusoglu a tenu des réunions avec le président de la Coalition nationale pour l'opposition et les forces révolutionnaires de Syrie, Salem al-Meslet, le président de la Commission de négociation, Bedir Camus, et le Chef du Gouvernement intérimaire syrien, Abdurrahman Mustafa, dans la capitale turque Ankara.

"Nous avons discuté des développements en Syrie. Nous avons réitéré notre soutien à l'opposition et au peuple syriens conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies", a déclaré le chef de la Diplomatie turque sur Twitter au terme de cette rencontre.

La résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée à l'unanimité le 18 décembre 2015, appelle à un cessez-le-feu, à une résolution politique du conflit en Syrie ainsi qu'à la mise en place d'un "gouvernement d'union" d'ici deux ans, suivie d'élections. Elle exige également que toutes les parties cessent immédiatement toutes les hostilités.

Les efforts de la Russie pour ouvrir un canal de dialogue entre la Turquie et le régime de Bachar al-Assad ont porté leurs fruits l'année dernière, après une réunion entre les ministres de la Défense et les chefs des renseignements de la Turquie, de la Russie et du régime d'Assad à Moscou le 28 décembre.

Cavusoglu avait également déclaré samedi que la deuxième rencontre de la Turquie avec le régime syrien pourrait avoir lieu à la mi-janvier.