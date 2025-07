Un bombardement revendiqué par l'Ukraine a frappé dans la nuit du Nouvel An une école qui servait de caserne temporaire aux troupes russes et qui a été complètement soufflée par l'explosion à cause, selon plusieurs sources russes et pro-russes, de la présence d'explosifs stockés au sous-sol du bâtiment.

Kiev a indiqué que plusieurs centaines de soldats russes ont été tués dans le bombardement.

Après avoir fait état lundi de 63 morts dans cette attaque, le ministère russe de la Défense a déclaré que les dernières informations indiquaient que 89 soldats ont été tués, ont rapporté les agences de presse russes.

Les représentants responsables de cette "tragédie" devront répondre de leurs actes, a ajouté le ministère, selon lequel l'attaque a été rendue possible par l'usage non-autorisé de téléphones portables par des soldats russes, permettant à l'armée ukrainienne de déterminer la position du bâtiment.