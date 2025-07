Le Mali et le Brésil se sont engagés à resserrer leur coopération bilatérale dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture et de l'élevage, a déclaré à la presse le Premier ministre, Choguel Kokalla Maiga à son retour du Brésil, mardi.

Le chef du gouvernement qui avait représenté le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta le 1er janvier 2023 à l’investiture du président brésilien Luiz Inácio Lula Da Silva, a eu mardi un tête-à-tête avec le président Lula, qui entame un nouveau mandat de 4 ans.

Au cours de cet entretien, plusieurs questions d’intérêt national ont été abordées.

"Le Brésil a deux particularités pour nous qui font que notre pays est amené à s'y intéresser de façon singulière. Les préoccupations majeures du chef de l'Etat et du Gouvernement de transition aujourd'hui, c'est le retour définitif de la sécurité pour les Maliennes et les Maliens et leurs biens. Donc les défenses." , a indiqué le chef du gouvernement.

Maiga a souligné que "la deuxième grande préoccupation c'est comment nourrir notre population pour que nous ne dépendions plus des importations qui sont massives et plombent fortement les recettes fiscales de l'Etat. Il se trouve que dans les domaines spécifiques de l'agriculture et de l'élevage nous avons une coopération de longue date, des soutiens multiformes qui sont à renouveler et à approfondir".

"C'est pour cette raison que le ministre du Développement rural était dans la délégation. Il a eu trois réunions avec ses partenaires privilégiés. Il y a eu aussi le représentant des forces armées et de sécurité pour les questions plus que évidentes", a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement malien a, en outre, rappelé "nous avons des avions brésiliens dans notre flotte aérienne militaire. Donc, pour nous, la coopération et surtout la densification et la diversification dans les domaines de la sécurité dans notre pays et dans son autosuffisance alimentaire sont des éléments clés de notre politique. Avec le Brésil nous sommes sur ce chantier".