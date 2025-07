Les polémiques twitter s’enchaînent: Elon Musk, le nouveau propriétaire du réseau social a affirmé hier sur son compte qu’une agence américaine avait réclamé la suppression de centaines de milliers de comptes, dont certains appartenant à des journalistes. C’est le dernier volet de l’épisode des “Twitter files” qui n’en finit plus.

"L'agence gouvernementale américaine a exigé la suspension de 250 000 comptes, dont certains appartenant à des journalistes et des responsables canadiens !" a déclaré le PDG de Twitter, Elon Musk, en re-tweetant une révélation du journaliste Matt Taibbi.

Il s’agit d’une enquête sur l’agence GEC (Global Engagement Center) que le journaliste décrit comme “une jeune branche d’analyse et de renseignement du département d’État” américain.

"Le rapport du GEC est basé sur des données du DHS (département de la sécurité intérieure) diffusées plus tôt dans la semaine et qui comprenaient des comptes qui suivaient "deux ou plusieurs" comptes diplomatiques chinois.

Ils se seraient retrouvés avec une liste de "près de 250 000" noms, et comprenant des responsables canadiens et un compte CNN, a expliqué Taibbi dans une série de tweets épinglée sur son compte twitter, partagé des milliers de fois et vu par près de 4 millions de comptes.

Dans un autre tweet, il explique que le bureau du représentant démocrate Adam Schiff, qui représente la Californie, a demandé à Twitter de suspendre certains comptes.

Taibbi a également déclaré que Twitter "avait reçu un nombre étonnant de demandes de la part de responsables demandant que des personnes qu'ils n'aimaient pas soient bannies".

En novembre 2020, le bureau de Schiff a demandé que des mesures soient prises pour "harcèlement présumé des conspirateurs de QAnon" contre le personnel de Schiff, y compris l'assistant Sean Misko.

"Supprimez tout contenu concernant M. Misko et les autres membres du personnel de son service - y compris toutes les citations, retweets et réactions à ce contenu", lit-on dans une capture d'écran.

"Suspendez les nombreux comptes, y compris @GregRubini et @paulsperry, qui ont promu à plusieurs reprises de fausses conspirations QAnon", lit-on dans la demande.

La première série de "Twitter Files" est sortie début décembre, lorsque Taibbi a publié plusieurs tweets mettant l'accent sur des discussions entre le personnel de l'entreprise sur la censure d'un article à propos d’un ordinateur portable appartenant au fils du président Joe Biden, Hunter.

La onzième série parue mardi a également révélé que Twitter tentait également de limiter le nombre d'agences ayant accès au chef de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth.

"Si ces personnes sont comme le House Homeland Committee et le DHS, une fois que nous leur aurons permis un accès direct à Yoel, ils voudront le contacter encore et encore", a déclaré le directeur politique Carlos Monje, selon un autre tweet.

Il y a également eu un épisode qui, selon Taibbi, a conduit à un rare désaccord public entre Twitter et les responsables de l'État.

"Lorsque le FBI a informé Twitter que le GEC voulait être inclus dans les contacts professionnels réguliers entre des entreprises comme Twitter et Facebook et le DHS et le FBI, les dirigeants de Twitter ont d'abord hésité", a déclaré un tweet.

"Les dirigeants de Facebook, Google et Twitter étaient unis contre l'inclusion du GEC, avec des raisons évidentes telles que" le mandat du GEC qui consistait à mener des opérations d'information offensives visant à promouvoir les intérêts américains ", a expliqué un autre tweet.