La Turquie et le Qatar ont réaffirmé leur condamnation de la provocation israélienne à la mosquée d'Al-Aqsa.

Lors d'un entretien téléphonique qu’ils ont eu mercredi, les ministres des Affaires étrangères turc et qatari ont dénoncé la provocation commise mardi à la mosquée Al-Aqsa par le nouveau ministre israélien de la sécurité nationale, indique un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

"Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, et son homologue qatari, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ont discuté du raid de mardi sur la mosquée Al-Aqsa et des récents développements en Syrie et en Afghanistan", selon ce communiqué.

Au cours de l'appel téléphonique, les ministres ont réitéré leur condamnation de l'acte provocateur d'Itamar Ben-Gvir, ministre de la sécurité nationale d'Israël, à la mosquée Al-Aqsa hier", a déclaré le ministère.

Malgré les mises en garde contre les risques de troubles, le ministre israélien de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est rendu mardi au complexe de la mosquée Al-Aqsa.

Les deux ministres ont également abordé l'évolution de la situation en Syrie.

Cavusoglu et Al Thani ont, précise le communiqué, exprimé "leur préoccupation mutuelle concernant la récente interdiction par le gouvernement taliban de l'accès des femmes à l'éducation et leur exclusion de certains domaines de travail en Afghanistan".

Mevlut Cavusoglu "a félicité son homologue pour l'organisation réussie de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar". Les forces turques ont contribué à assurer la sécurité pendant l'événement, la toute première Coupe du monde organisée par une nation musulmane et arabe.

Pour les musulmans, Al-Aqsa représente le troisième site le plus sacré du monde. Les Juifs, quant à eux, qui appellent cette zone le mont du Temple, affirment qu'elle était le site de deux temples juifs dans l'Antiquité.

Israël a occupé Jérusalem-Est, où se trouve al-Aqsa, pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Il a annexé la ville entière en 1980, une décision qui n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.