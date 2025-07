Erdogan a précisé qu’une prochaine rencontre avec le président syrien, Bachar al-Assad, pourrait avoir lieu si les conditions étaient réunies. Les rencontres tripartites au niveau ministériel doivent d'abord se poursuivre avant que les conditions nécessaires à une telle éventualité soient réunies, a indiqué Erdogan.

"Nous avons lancé un processus entre la Russie, la Turquie et la Syrie. Nous nous réunirons entre dirigeants selon l’évolution de la situation après une concertation des ministres des Affaires étrangères (des trois pays)", a-t-il déclaré lors d’un discours à Ankara.

Une première rencontre officielle au niveau ministériel depuis 2011 entre la Turquie et la Russie a eu lieu au mois de décembre. Le ministre turc de la Défense nationale Hulusi Akar et le directeur de l'Organisation nationale du renseignement (MIT) Hakan Fidan ont rencontré leurs homologues russes et syrien à Moscou.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a ensuite rencontré mardi dernier à Ankara les dirigeants de l'opposition syrienne, annonçant également une deuxième étape dans le dialogue avec Damas, probablement courant janvier.

Pour Ankara, la priorité reste la lutte contre la menace terroriste présente dans le nord de la Syrie, tout comme la recherche d'une solution juste et durable dans le conflit syrien, qui permettrait à des millions de réfugiés de rentrer chez eux en sécurité