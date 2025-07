La Turquie et les États-Unis ont conjointement gelé les avoirs des affiliés de l'organisation terroriste Daech, a annoncé jeudi le ministère turc des Affaires étrangères.

"Aujourd'hui, la Turquie et les États-Unis ont décidé de prendre une action conjointe pour geler les avoirs de 5 personnes physiques et de 2 personnes morales qui ont été identifiées comme finançant l'organisation terroriste Daech", a indiqué un communiqué du ministère.

Le communiqué, qui précise que de plus amples informations sur la question peuvent être obtenues dans une décision publiée par le ministère turc du Trésor et des Finances, indique qu'Ankara "continuera à prendre des mesures efficaces pour lutter contre le financement du terrorisme et à coopérer avec ses partenaires internationaux sur cette question".

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré dans un communiqué distinct que les deux pays "ont perturbé la capacité de Daech à financer ses opérations, en désignant quatre individus et deux entités d'un réseau de facilitation financière de Daech".

"Les États-Unis ont identifié les membres du réseau en vertu des autorités antiterroristes qui ciblent les groupes terroristes et leurs partisans. Parallèlement, les autorités turques ont mis en œuvre un gel des avoirs à l'encontre des membres de ce réseau", a déclaré Price.

Le mois dernier, la Turquie a gelé les avoirs de 17 personnes et de quatre entités juridiques liées à Daech.

En 2013, la Turquie est devenue l'un des premiers pays à déclarer que Daech est une organisation terroriste.

Depuis, le pays a subi de multiples attaques du groupe terroriste. Plus de 300 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin d'empêcher de nouvelles attaques.