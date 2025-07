Il s'agit du premier limogeage d'un membre du gouvernement de Najla Bouden.

La Tunisie traverse une crise économique et financière, exacerbée par les répercussions de la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine, en plus de l'instabilité politique que connaît le pays depuis que le président Kaïs Saïed a commencé à imposer des mesures d'exception le 25 juillet 2021.

Certaines forces politiques tunisiennes considèrent les mesures d'exception imposées par Saïed comme une "consécration du pouvoir individuel absolu", tandis que d'autres forces y voient une "correction du cours de la révolution de 2011" qui avait renversé le régime de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011).

Quant à Saïed, qui a entamé un mandat présidentiel de 5 ans en 2019, il affirme que ses mesures sont "à la fois légales et nécessaires" pour sauver l'État tunisien d'un "effondrement total."