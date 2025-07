Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré que le cessez-le-feu temporaire entre la Russie et l’Ukraine devrait aller au-delà de 36 heures et que "toutes les mesures devront être prises pour permettre aux deux parties de se réunir et de mettre fin au conflit".

S’exprimant à propos des derniers développements de la guerre russo-ukrainienne lors d’un programme télévisé sur CNN International, Kalin a rappelé que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait réitéré l'appel à un cessez-le-feu unilatéral lors de son appel téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et avait également appelé à un cessez-le-feu mutuel.

"Ce cessez-le-feu devrait être étendu non seulement à 36 heures, mais au-delà", a-t-il dit, estimant qu'aucune des deux parties n'était en mesure de remporter une victoire décisive.

Kalin a, toutefois, souligné que "c'est le bombardement russe qui perpétue cette guerre et rend plus difficile toute négociation".

"La guerre se déroule en Ukraine. C’est pourquoi les Ukrainiens ont des doutes sur les intentions de la Russie quant aux tentatives d'entamer des négociations sans arrêter les bombardements. Ce cessez-le-feu unilatéral signifie au moins que la Russie veut arrêter cette guerre. Je pense que l’Ukraine suivra", a-t-il poursuivi .

Par ailleurs, Kalin a affirmé que la Turquie "devra renforcer ses efforts avec la Russie, l'Ukraine, le bloc de l’Ouest, les pays de l'OTAN, les États-Unis et d'autres pour amener les parties à la table des négociations".

"Dans un mois environ, la guerre russo-ukrainienne entrera dans sa première année. Cependant, nous essayons de créer un environnement où les deux parties pourront se réunir", a-t-il affirmé.