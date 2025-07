Le pape a déclaré que le président Erdogan devrait poursuivre ses efforts pour parvenir à la paix, a indiqué lundi Lutfullah Goktas, ambassadeur de Turquie au Vatican, à l’issue de sa rencontre avec le pape.

"Les efforts de la Turquie pour servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine sont également appréciés par le Vatican", a encore écrit Goktas.

La Turquie, reconnue internationalement pour son rôle de médiateur unique entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre par des négociations.

En juillet, la Turquie, l'ONU, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire. Un centre de coordination conjoint avec des responsables des trois pays et de l'ONU a été mis en place à Istanbul pour superviser les exportations.

Le premier navire transportant les grains est parti le 1er août du port ukrainien d'Odessa dans le cadre de l'accord historique.

S'adressant aux ambassadeurs lors de la réunion annuelle traditionnelle du Nouvel An, le pape a déclaré qu'il était temps d'appeler à "une paix dans un monde qui connaît des divisions et des guerres accrues".

Il a abordé les principaux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, notamment la guerre en Ukraine, en Syrie et le conflit israélo-palestinien.

"Aujourd'hui, je suis dans l’obligation de renouveler mon appel pour qu'il soit mis fin immédiatement à ce conflit insensé, dont les effets se font sentir dans des régions entières, également en dehors de l'Europe, en raison de ses répercussions dans les domaines de l'énergie et de la production alimentaire, surtout en Afrique et au Moyen-Orient", a-t-il déclaré, faisant référence à la guerre en Ukraine.

"J'exprime mon espoir que les autorités de l'État d'Israël et celles de l'État de Palestine puissent retrouver le courage et la détermination de dialoguer directement pour la mise en œuvre de la solution à deux États sous tous ses aspects, conformément au droit international et à toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies" a-t-il dit à propos du conflit israélo-palestinien.