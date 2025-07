Le responsable libyen a fait cette déclaration alors qu’il recevait l'ambassadeur de Turquie en Libye, Kenan Yilmaz, à l'occasion de la fin du mandat de l'attaché militaire turc en Libye, indique un communiqué de son bureau de presse.

Le chef du gouvernement libyen a remercié l'attaché militaire turc en Libye pour la coopération positive tout au long de son mandat à l'ambassade et souligné la nécessité de coopérer avec la Turquie dans les domaines économique, politique et militaire, selon cette source.

La Libye et la Turquie sont liées par plusieurs accords sécuritaires, militaires et économiques signés sous le mandat de Dbeibeh et du Premier ministre du gouvernement d'entente nationale, Fayez al-Sarraj.