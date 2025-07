Réagissant sur son compte Twitter à une attaque perpétrée par des partisans de l'organisation terroriste PKK/YPG et ses institutions, Altun a condamné "avec la plus grande fermeté la prise pour cible de la Turquie et de son président démocratiquement élu par des membres de l'organisation terroriste PKK en Suède.”

Le responsable turc répondait ainsi au rassemblement d’un groupe de partisans du PKK/YPG devant l'hôtel de ville de Stockholm, brandissant et suspendant une marionnette à l'effigie du président Recep Tayyip Erdogan sur un poteau.

“Nous demandons aux autorités suédoises de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires contre les groupes terroristes", s’est-il indigné.

"Si la Suède veut rejoindre l'OTAN, dont nous sommes membres depuis 70 ans, elle doit tenir les promesses qu'elle a faites à Madrid", a poursuivi le directeur de la Communication, réaffirmant la position d’Ankara, déterminée à ne faire aucune concession devant le laxisme du gouvernement suédois vis-à vis des organisations terroristes présents sur son sol.

"Il serait vain d'attendre de la Turquie qu'elle fasse des concessions. Cette défiance de l'organisation terroriste PKK a l’égard du gouvernement suédois est la preuve que les autorités suédoises ne prennent pas les mesures nécessaires dans la lutte contre le terrorisme comme elles l'ont prétendu", a-t-il conclu.

De l’autre côté, des sources diplomatiques turques ont indiqué que l'ambassadeur de Suède à Ankara, a été convoqué au ministère turc des affaires étrangères qui a exprimé sa condamnation ferme des incidents survenant à Stockholm :

"Nous avons convoqué à notre ministère, l'ambassadeur de Suède à Ankara pour exprimer notre réaction à la propagande terroriste des partisans du PKK/PYD/YPG à Stockholm le 11 janvier, qui visait également notre président.

L'ambassadeur a été notifié en termes forts que nous condamnons et protestons fermement cet acte détestable et que nous demandons à ce que de tels actes terroristes, qui constituent une violation claire des engagements pris par la Suède dans le cadre du Pacte trilatéral, ne soient plus autorisés.

"Nous avons souligné notre attente quant à l'identification des auteurs, les mesures nécessaires à prendre et le respect de la Suède de ses engagements."