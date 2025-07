Alain Mukiranya marche avec précaution sur le sol rendu glissant par la pluie de la nuit, se frayant un chemin dans une bambouseraie aussi discrètement que possible, écartant les tiges pour ne pas faire de bruit.

C'est le pays du magnifique gorille de montagne, un herbivore en danger critique d'extinction qui lutte pour sa survie dans l'une des régions les plus diversifiées de la planète, qui est aussi l'une des zones de conflit les plus instables du monde.

Ils sont environ un millier à parcourir les volcans couverts de forêts et les montagnes brumeuses de la vallée du Rift occidental, où le Rwanda, le Congo et l'Ouganda se rejoignent pour former ce qu'on appelle le parc national des Virunga, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Créé en 1925, alors que le Congo était encore une colonie belge, le parc des Virunga a servi de cadre à l'ouvrage "Gorilles dans la brume" publié en 1984 par l'écologiste américaine Dian Fossey, qui a ensuite été adapté en film à succès du même nom à Hollywood.

Le dernier recensement effectué en 2021 a permis d'estimer à 350 le nombre de gorilles de montagne sur le territoire congolais.

Mais ce jour-là, il n'y en avait aucun à proximité, alors que Mukiranya faisait le tour d'une partie de la réserve de 7 800 km², soit cinq fois la taille de Londres.

"Tout comme les humains, les gorilles courent vers des endroits apparemment paisibles, loin des coups de feu", a expliqué Mukiranya, directeur du Gorilla Ambassador Program, en regardant dans toutes les directions.

La menace qui pèse sur les gorilles de montagne n'est pas nouvelle. Plus de 120 groupes armés seraient actifs dans l'est de la RDC, la plupart d'entre eux utilisant les forêts des Virunga comme couverture pour leurs opérations de tir. Les conflits pour les ressources et le territoire ont conduit les milices locales à envahir et à exploiter la région, ce qui a entraîné la déforestation, le braconnage et l'agriculture illicite.

Et au fil des ans, des centaines de gorilles ont été tués dans le parc et au-delà - beaucoup pris entre deux feux, certains par des braconniers et d'autres par des rebelles.

Mais aucun, peut-être, n'a représenté une menace aussi grande pour les troupes de gorilles que la marche incessante du groupe rebelle M23 qui a envahi de vastes étendues de terres dans l'est de la RDC, y compris la ville de Rumangabo, où se trouve le siège du parc.

La semaine dernière, un porte-parole du parc a déclaré que l'activité croissante des rebelles du M23 avait rendu les espèces menacées vulnérables aux braconniers, les défenseurs de l'environnement et les gardes forestiers n'ayant plus accès à certaines des zones habitées par les grands singes.

Pesant jusqu'à 485 livres et mesurant près d'un mètre quatre-vingt, les gorilles de montagne présentent un spectacle imposant et effrayant. "Mais ils ne sont pas toujours capables de se défendre contre les braconniers armés", explique Mukiranya à TRT World.

En août, un gorille à dos argenté - terme utilisé pour les singes de plus de 12 ans qui développent une section de poils argentés sur le dos et les hanches - a été retrouvé mort par des villageois, qui ont pointé du doigt les rebelles du M23.

Chaos Total

Composés majoritairement de Tutsis congolais, les rebelles du mouvement du 23 mars - M23 - avaient repris leur offensive armée fin 2021, invoquant le mécontentement du gouvernement face aux violations des droits de l'homme qui auraient été infligées à ce groupe ethnique et à l'absence de progrès dans la mise en œuvre d'un accord négocié précédemment à Nairobi.

Selon Mukiranya, l'avancée des rebelles a entraîné la destruction des postes de patrouille situés à Bukima, Gikeri et Mikeno, où résident des centaines de gorilles de montagne. Certains véhicules et équipements du parc ont été volés et sont désormais utilisés par les rebelles du M23 pour mener des assauts contre des cibles militaires et des populations civiles.

Dans le secteur sud des Virunga, aucune patrouille n'a été effectuée pendant environ sept mois et le personnel du parc a dû être évacué de son siège.

Depuis la reprise de la guerre, les rebelles n'ont pas non plus autorisé le directeur du parc, Emmanuel de Merode, à faire voler son petit avion, nécessaire pour coordonner les efforts de conservation dans les zones reculées du parc. Il ne reste que quelques gardes pour s'occuper du sanctuaire de gorilles situé près d'un lodge du parc, qui a depuis longtemps cessé d'accueillir des touristes.

Les gains territoriaux du M23 provoquant la panique, la population congolaise est devenue très sensible aux théories du complot, alors que le groupe s'approche rapidement de Goma, la capitale de la région, à l'extrémité sud des Virunga.

Au cours des manifestations de rue, la population a demandé à plusieurs reprises des comptes, s'interrogeant sur l'origine des armes utilisées par les rebelles contre les forces armées de la RDC, les FARDC, et la force de maintien de la paix des Nations unies, la MONUSCO.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, n'a fait qu'accentuer leurs doutes, quand il a proclamé dans une interview que "le M23 est une armée moderne" et que leurs "armes lourdes [sont] plus avancées que l'équipement de la MONUSCO".

Au milieu de cette agitation, l'opposition - qui a en vue les élections de cette année - a exigé le départ immédiat de toutes les forces étrangères, y compris l'ONU.

Le chef de l'opposition Muhindo Nzangi a rendu le directeur du parc, M. de Merode, un ressortissant belge, responsable des échecs des FARDC et a même écrit dans un message public qu'"il fournit des armes aux rebelles". La plupart des employés des Virunga estiment qu'il s'agit d'une "démarche populiste", tout en reconnaissant son travail. De Merode a même été abattu dans une embuscade alors qu'il était en patrouille.

De même, l'ambassadeur du Rwanda, Vincent Karenga, a été contraint de quitter Kinshasa à la fin du mois d'octobre après qu'une fuite d'un document interne de l'ONU a affirmé que Kigali avait soutenu les rebelles du M23 en leur fournissant du matériel et des troupes sur le terrain.

Un refuge menacé

Au cours des deux dernières décennies, les efforts internationaux et la rare coopération entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda ont permis d'augmenter considérablement le nombre de gorilles de montagne, qui est passé d'environ 680 en 2008 à plus de 1 000 actuellement.

Mukiranya a déclaré que depuis dix ans, Virunga a mis en œuvre de vastes politiques de conservation et de lutte contre le braconnage. "Les lions et les éléphants étaient même revenus à Ishasha, une zone du parc proche de la frontière avec l'Ouganda".

Cependant, "tous nos efforts risquent d'être anéantis", a-t-ajouté. Sensibiliser les populations locales à la nécessité de préserver la nature est devenu une tâche lourde - appauvris par les guerres récurrentes, les gens cherchent à joindre les deux bouts, se rabattant souvent sur les ressources de la forêt.

Les affrontements autour de Tongo, au sud-ouest de la réserve, mettent également en danger les populations de chimpanzés. "La destruction de l'environnement naturel s'aggrave de jour en jour", a déclaré Bienvenue Boende, porte-parole du parc.

La compétition violente se joue non seulement entre le M23 et les FARDC, mais aussi entre d'autres groupes. Nyatura, composé de Hutus congolais, s'est battu avec les FARDC contre le M23 dominé par les Tutsis.

Un autre groupe rebelle est celui des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), formé à l'origine par d'anciens Hutus rwandais en 1994. Ce groupe est hostile à Kigali, qui les combat depuis près de 30 ans.

Aujourd'hui, 14 % de la superficie totale du parc est exploitée illégalement, principalement pour l'agriculture ou la fabrication de charbon de bois. Le célèbre charbon de bois de Makala est vendu à un prix élevé sur les marchés congolais car il s'agit du principal combustible de cuisson disponible dans l'est du pays.

Les FDLR contrôlent ce commerce lucratif de charbon de bois, mettant à mal l'un des écosystèmes les plus diversifiés d'Afrique. En conséquence, les rivalités militaires entre le M23 et les FDLR avec leurs partenaires compliquent la gestion du parc, rendant certaines zones totalement inaccessibles.

Au détriment de l'habitat des gorilles, les populations locales ont transformé des pans entiers de la forêt des Virunga en centres de production de charbon de bois. Le bruit de l'exploitation forestière et de la combustion du bois repousse de nombreuses autres espèces, qui ne peuvent tolérer les incursions dans leur paradis.

En moyenne, quarante camions - chacun chargé de 150 sacs de charbon de bois sauvage - entrent quotidiennement dans la ville de Goma, rapportant des revenus estimés à près de 1,7 million de dollars par mois.

D'une certaine manière, les Virunga ne financent pas seulement les rebelles mais aussi leur propre disparition. Et les gorilles de montagne sont pris dans le feu croisé d'une guerre qu'ils ne comprendront jamais.

ROBERT BOCIAGA