"L'Allemagne se met vraiment dans l'embarras en ce moment", a déclaré Greta Thunberg lors de la visite qu’elle a effectuée dans le village.

"Il est choquant de voir ce qui se passe, aussi bien ce que l'on voit sur les images, qu'ici dans la vie réelle", a-t-elle ajouté, estimant scandaleuse la violence exercée par la police contre les manifestants.

Des centaines de policiers ont été déployés, cette semaine, pour expulser des militants écologistes qui avaient occupé des bâtiments dans le village de Lutzerath, abandonné en vue de l'expansion d'une mine de charbon voisine. Des barricades érigées par les militants ainsi que des cabanes en bois ont été rasées par des pelleteuses.

"Lorsque les gouvernements et les entreprises agissent de la sorte, détruisent l'environnement et mettent en danger d'innombrables personnes, le peuple réagit", a déclaré Thunberg.

Et d’exhorter ses partisans et sympathisants à participer à une importante manifestation organisée dans la région samedi, pour appeler à préserver le village et à mettre un terme aux projets d'expansion de la mine de charbon.

Lutzerath a été occupé pendant deux ans par des activistes anti-charbon, devenant un symbole pour les groupes écologistes qui militent pour la fin de l'utilisation du charbon et des combustibles fossiles.

Les groupes écologistes avaient espéré que Luzerath serait épargné par l’exploitation minière après l'arrivée au pouvoir, en décembre 2021, de la coalition de centre-gauche du chancelier Olaf Scholz. Celle-ci comptant en son sein le parti écologiste "Les Verts", qui s'était engagé à éliminer progressivement l'utilisation du charbon.

La guerre de la Russie en Ukraine a toutefois déclenché une crise énergétique, obligeant Berlin à réactiver des centrales à charbon dont l’exploitation était jusque-là bridée, pour répondre aux besoins du pays en électricité.

L'entreprise énergétique allemande RWE prévoit de démolir le village pour agrandir la mine de charbon de Garzweiler, afin d'extraire 280 millions de tonnes de lignite d'ici 2030.