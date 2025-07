Un professeur de l'université de Stockholm a interdit à une étudiante turque de participer à un programme de stage, affirmant qu'il ne peut l'accueillir depuis que la Turquie bloque l'entrée de la Suède dans l'OTAN.

TRT World a eu accès à l'email envoyé par le professeur Per Carlbring, qui dirige un groupe de recherche en psychologie clinique à l'université.

Fatma Zehra S., étudiante de troisième année au département de psychologie de l'université Ibn Haldun à Istanbul, a été acceptée par un fonds Erasmus+ pour un stage d'été 2023 dans l'université de son choix.

L'un des stages auxquels elle a postulé était celui de l'université de Stockholm, en Suède. Dans un courriel qu'elle a envoyé le 23 novembre 2022, Fatma a souligné son intérêt à être considérée pour un projet de recherche dirigé par le professeur Carlbring.

Quelques heures plus tard, Carlbring a répondu : "J'aimerais beaucoup vous accueillir. Cependant, comme la Turquie n'autorise pas la Suède à rejoindre l'OTAN, je dois refuser. Désolé !"

"Après avoir reçu cette réponse, j'étais tout simplement choquée", raconte Fatma à TRT World. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour l'assimiler".

La Finlande et la Suède ont officiellement demandé à rejoindre l'OTAN en mai, abandonnant ainsi des décennies de non-alignement militaire, une décision stimulée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Mais la Turquie - membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans - a émis des objections, affirmant que les deux pays ont toléré et soutenu des groupes terroristes.

En juin 2022, la Turquie et les deux pays nordiques ont signé un mémorandum lors d'un sommet de l'OTAN pour répondre aux préoccupations d'Ankara en matière de sécurité, ouvrant ainsi la voie à leur adhésion éventuelle à l'alliance. Sept mois se sont écoulés depuis la signature du mémorandum et la Suède n'a toujours pas donné suite aux recommandations convenues.

Fredrik Jonsson, directeur du département de psychologie de l'université de Stockholm, explique dans une déclaration à TRT World que : "Nous recevons de nombreuses demandes d'étudiants qui souhaitent nous rendre visite en tant que stagiaires de recherche. Nous ne sommes pas en mesure de toutes les recevoir, mais nous attendons que toute demande soit traitée de manière professionnelle. Dans ce cas, dès que nous avons été informés de cette question, nous avons agi et l'avons traitée conformément à nos habitudes."

Le professeur Carlbring n'a pas répondu à notre demande de commenter là-dessus.

Fatma a pensé que son expérience ne pouvait être que la "pointe de l'iceberg" et qu'elle était suffisamment sérieuse pour déposer une plainte officielle. "S'il m'a fait ça à moi, il le fera à d'autres étudiants d'origines différentes qui postulent à l'université", dit-elle.

Elle a procédé au dépôt d'un rapport de plainte pour discrimination auprès de l'université le 5 décembre, décrivant la réponse du professeur comme étant "basée sur des considérations politiques" et "discriminatoire, sinon complètement raciste".

"Mélanger une simple citoyenne et étudiante - qui souhaite poursuivre ses études dans les meilleures conditions possibles - avec la position politique du gouvernement du pays dont elle est originaire est une façon infâme de penser et de juger les compétences et le caractère d'une personne", écrit-elle dans sa plainte.

Elle a reçu une réponse du directeur adjoint du département de psychologie, Torun Lindholm Ojmyr, le 6 décembre, présentant des excuses pour l'incident. Selon Ojmyr, le professeur Carlbring a admis que son comportement était inapproprié et incorrect, et que "plusieurs mesures actives sont prévues au département pour l'avenir", notamment "une formation sur l'égalité des chances et la loi suédoise sur la discrimination".

Fatma estime toutefois que ces déclarations ne vont pas assez loin. "Ce que je voulais, c'est qu'ils prennent des mesures actives concernant son comportement", dit-elle. Une formation sur la discrimination, c'est bien, mais comment la mesurer, se demande-t-elle, en se demandant si elle sera suffisante pour que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir.

Elle n'a pas non plus reçu d'excuses officielles de la part du professeur directement. "À ce stade, j'espère qu'il m'enverra des excuses, mais il ne l'a pas fait, et j'en suis déçue".

"Je pense que ce comportement est puéril, raciste et vraiment inapproprié. Je suis mentalement forte, mais d'autres étudiants qui ont des insécurités pour postuler à différents programmes, ne pourront pas se remettre d'une telle réponse."

Malgré cette expérience négative, Fatma affirme que sa candidature a été acceptée par un autre professeur du département de psychologie de la même université, et qu'elle prévoit de poursuivre son stage cet été.

Les relations entre la Turquie et la Suède restent tendues. De nouvelles preuves de l'organisation de partisans du terrorisme du PKK et des YPG au cœur de la capitale suédoise, Stockholm, sont apparues le 12 janvier. Des dizaines de partisans de la terreur se sont rassemblés devant l'hôtel de ville historique et ont lancé des slogans anti-Turquie. Ils ont également accroché une effigie du président turc Recep Tayyip Erdogan, criant des insultes raciales et proférant des menaces de violence contre la Turquie.

Étant donné que le gouvernement suédois n'a pas réussi à sévir contre les refuges du PKK/YPG, permettant ainsi à leurs partisans d'organiser et de mener librement de nombreuses manifestations anti-Turquie et pro-terrorisme dans le pays, Ankara refuse de céder à ces provocations et continue de tenir bon en empêchant un pays favorable au terrorisme d'entrer dans l'OTAN.

Au milieu de cet environnement toxique, les ressortissants turcs en Suède se sentent vulnérables aux attaques du PKK/YPG. Selon l'ambassadeur turc en Suède, Hakki Emre Yunt, la mission turque a été attaquée plusieurs fois à Stockholm et, chaque jour qui passe, les partisans du PKK/YPG s'enhardissent à déchaîner davantage de violence contre les biens et les ressortissants turcs vivant dans le pays.

Le cas de Fatma Zehra S vient s'ajouter à l'intolérance croissante dont la Suède fait preuve à l'égard de la Turquie.