Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que le régime iranien avait exécuté Akbari, samedi à l'aube.

Selon la même source, l'application de la peine capitale contre Akbari "est un acte politiquement motivé et confirme le mépris du régime iranien pour la vie humaine".

La diplomatie britannique a souligné que Montazeri est l'une des personnalités les plus influentes du système judiciaire iranien et qu'il est responsable des procédures judiciaires et de l'application de la peine capitale.

Le Royaume-Uni avait immédiatement décidé d'imposer des sanctions à Montazeri après l'exécution d'Akbari, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères, expliquant que les sanctions comprennent le gel des avoirs financiers du procureur général d'Iran et une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume-Uni.

La justice iranienne a annoncé samedi matin l'exécution d'Akbari, accusé d'"espionnage pour le compte des services de renseignement britanniques".

Selon l'agence de l'Autorité judiciaire iranienne Mizan Online, Akbari, qui détient la double nationalité iranienne et britannique, a été exécuté pour "corruption sur Terre" et pour "atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays pour avoir transmis des renseignements" au Royaume-Uni.