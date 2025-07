"Le gouvernement condamne vigoureusement l’attentat à la bombe perpétré visiblement par des terroristes ADF forces démocratiques alliés, ce dimanche, contre des citoyens en plein culte dans la paroisse de la 8e Communauté des Églises Pentecôtistes du Congo dans la cité de Kasindi au Nord-Kivu", a déclaré au médias le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya.

Le gouvernement "rassure que les services de sécurité ont pris le contrôle du lieu après l’explosion ayant causé pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Les blessés sont évacués dans des structures médicales", a déclaré le porte-parole précisant que "les enquêtes sont en cours pour détecter l’origine de cet acte terroriste".

L’attaque n’a pas encore été revendiquée dans cette région marquée par les offensives récurrentes des forces démocratiques alliés (ADF), rébellion d’origine ougandaise affiliée à Daech depuis 2019.

Un rapport du groupe d’experts des Nations unies, publié fin décembre, a souligné que plusieurs attentats à l'engin explosif improvisé ont confirmé que les ADF avaient opté pour des opérations "plus visibles et plus meurtrières" en utilisant notamment des attentats-suicides, en s’appuyant sur un réseau et des cellules opérationnelles bien établis.

L’ADF, auteur des massacres des milliers de civils depuis 10 ans dans le territoire de Beni et la province de l’Ituri (depuis 4 ans) est visé depuis fin 2021 par des opérations conjointes des armées congolaise et ougandaise, dont l’efficacité est remise en cause par la société civile.