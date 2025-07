"L'épisode, toujours en cours, est particulièrement intense avec des vents de plus de 110 km/h. La situation peut évoluer", a ajouté Enedis dans un communiqué.

Selon Météo France, le vent a soufflé jusqu'à 158 km/h à la pointe du Raz, dans le Finistère.

Alors que la tempête se dirige vers l'Ile-de-France, le service météorologique a placé lundi sous vigilance orange toute la région, à l'exception du département du Val-d'Oise, ainsi que les départements du Loiret, de l'Yonne, de l'Aube et de la Marne.

La vigilance orange a été levée pour le Finistère, le Morbihan, l'Indre-et-Loire, l'Indre, le Loir-et-Cher, le Maine-et-Loire et le Cher, et maintenue pour la Mayenne et la Sarthe.