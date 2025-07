"Les négociations militaires sur les F-16 sont terminées. Le ministère des Affaires étrangères a informé le Congrès de manière informelle. S'il n'y a pas d'objection ici, le processus sera terminé et une notification officielle sera faite", a déclaré à Ankara le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors d’une conférence de presse conjointe avec Bisera Turkovic, vice-président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine et ministre des Affaires étrangère.

Après avoir annoncé qu’il rencontrera le secrétaire d'État américain Antony Blinken mercredi pour évoquer l’achat des F-16, Cavusoglu s’est dit s’attendre à ce que le processus se déroule sans heurts. "Des accords ont été conclus avec l'administration à tous les niveaux. L'administration déclare que c'est important non seulement pour la Turquie mais aussi pour l'OTAN" a-t-il affirmé à ce sujet.

"Nous l'avons déjà dit. Nous ne voulons pas acheter un produit sous condition", a-t-il martelé.

Ankara avait commandé des F-16 et des kits de modernisation en octobre 2021. L'accord de 6 milliards de dollars devait comprendre la vente de 40 jets, ainsi que des kits de modernisation pour 79 avions de guerre de l'armée de l'air turque.

Deux amendements introduits par des sénateurs démocrates, Bob Menendez et Chris Van Hollen, liant les ventes de F-16 à la Turquie à certaines restrictions, ont été retirés de la version du Sénat du projet de loi annuel sur les dépenses de défense des États-Unis au mois de décembre.

Les amendements visaient à imposer plusieurs restrictions à la vente de F-16 et de kits de modernisation à la Turquie, notamment l'interdiction d'utiliser les avions de combat pour violer l'espace aérien grec et l'obligation pour l'administration Biden de certifier que la vente serait dans l'intérêt national.

Une fois que le Sénat aura adopté la loi d'autorisation de la défense nationale, celle-ci sera transformée en un texte commun avec une version précédente adoptée par la Chambre des représentants avant d'être envoyée sur le bureau du président Joe Biden pour être promulguée.

Soulignant que la Turquie a appris via la presse qu’un avion militaire F-35 a été donné à la Grèce, le responsable turc a mis en garde que "l'équilibre des relations entre la Turquie et la Grèce et l’équilibre à Chypre ont commencé à se détériorer. Les États-Unis devraient prêter attention à cet équilibre".

Stabilité et paix en Bosnie-Herzégovine

"Nous sommes ravis que les élections en Bosnie-Herzégovine se soient déroulées dans le calme. Je voudrais réitérer une fois de plus que nous sommes contre toute forme d'intervention étrangère dans ce processus. La Bosnie-Herzégovine a reçu le statut de candidat de l'UE, nous nous en félicitons," s’est réjoui le ministre.

Cavusoglu a annoncé que les deux pays continueront à travailler pour accroître leurs échanges, notamment dans le tourisme. "Un accord a été conclu sur les voyages avec des cartes d'identité. Les négociations sur cet accord sont en cours. Nous voudrions le signer dès que possible" a-t-il indiqué.

Le ministre turc a réitéré l’attente de la Turquie en matière de lutte contre le terrorisme. "Notre plus grande attente du nouveau gouvernement est qu'il nous apporte un soutien concret dans notre lutte contre le FETO," a-t-il conclu.

Orchestré par le FETO et son chef basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, le coup d'État déjoué de 2016 en Turquie, avait fait 251 morts et 2 734 blessés.