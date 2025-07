Le véhicule aurait vraisemblablement percuté un arbre abattu par la tempête, selon la préfecture qui précise qu'une enquête de la Gendarmerie permettra d'éclaircir les circonstances exactes du drame.

Quelque 80 000 foyers, essentiellement dans l'ouest de la France, étaient privés d'électricité, ce lundi dans la journée, après le passage de la tempête Gérard, avant que ce chiffre ne se réduise à 15 000 foyers en soirée, selon le gestionnaire du réseau d'électricité français, Enedis.

Tous les foyers privés d'électricité à cause de la tempête Gérard en auront de nouveau d'ici à mardi soir, selon Enedis.

Pour sa part, la Société nationale des chemins de fer (SNCF) a recensé "plus de 30 incidents" liés à la tempête, notamment en raison d'arbres tombés sur les voies.

Alors que la tempête « Gérard » s'éloigne de l'Hexagone, ce mardi matin, plusieurs départements sont, de nouveau, placés en vigilance orange par Météo France, en raison de la dépression « Fien » qui occasionne "un net renforcement du vent", notamment dans les départements des Landes, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Météo France rapporte une rafale de 137 km/h relevée à Socoa, dans les Pyrénées-Atlantiques, ainsi que des cumuls de pluie de 30 à 40 mm enregistrées depuis lundi soir sur les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont sous surveillance pour une vigilance orange à la pluie et aux inondations, alors que la Corse et le Var sont placés en alerte orange "vagues-submersion".

Dix autres départements (l'Aube, la Côte-d'Or, la Haute-Marne, l'Yonne, le Cantal, la Lozère, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère), sont placés en vigilance "neige-verglas", selon Météo France.