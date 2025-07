La rencontre déjà historique entre le Paris Saint-Germain de Lionel Messi et le club saoudien d'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo est sur toutes les lèvres en Arabie saoudite. Pour promouvoir ce match amical, Turki al-Sheikh, conseiller à la Cour royale et responsable de l'Autorité générale du divertissement saoudienne, avait lancé une vente aux enchères caritative. En jeu: un billet pour le match assorti d'avantages VIP tels que des séances de photos avec les joueurs et l'accès aux vestiaires.

Les enchères, qui ont débuté à 1 million de riyals saoudiens (266.000 dollars, 245.000 euros), se sont achevées par une offre à 10 millions de riyals (2,6 millions de dollars, 2,4 millions d'euros) formulée par un magnat de l'immobilier, Mushref al-Ghamdi.

Le match sera le premier de Cristiano Ronaldo dans le royaume saoudien depuis sa signature à Al-Nassr fin décembre. Il précédera ses débuts en championnat, prévus dimanche.

Pour rappel, le quintuple Ballon d'Or âgé de 37 ans, qui s'est engagé pour deux ans et demi avec Al-Nassr, touchera 200 millions d'euros et autant pour être le futur ambassadeur de la probable candidature saoudienne à la Coupe du monde 2030.

Outre Ronaldo, la sélection de joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal comprendra notamment Salem Al-Dawsari, auteur du but victorieux lors de la victoire surprise de l'Arabie saoudite face à l'Argentine pendant le Mondial au Qatar.

En face, le PSG se présentera entre autres avec le champion du monde argentin Lionel Messi, le vice-champion du monde français Kylian Mbappé et le demi-finaliste marocain Achraf Hakimi.