"Nous nous préparons au fait qu'il y aura du monde. Il y aura 10.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés demain dont 3.500 à Paris", soit 39 unités de forces mobiles dans la capitale, a précisé le ministre de l'Intérieur sur RTL.

"On a un millier de personnes à Paris qui pourraient être violents, des 'ultras jaunes' comme on dit ou des ultras gauches. Il faut évidemment que pendant ces manifestations, qui vont sans doute se répéter en janvier, février pendant la réforme des retraites, il puisse y avoir du monde dans la rue sans qu'il y ait de problème", a ajouté le ministre.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a dit ne pas s'attendre à des problèmes au sein des cortèges.

"Ce qui se passe à l'extérieur, c'est du ressort des préfets de police et du ministre (...) ça ne m'inquiète pas plus que d'habitude. Ce qui m'inquiète, c'est que quand il se passe ce genre de choses, on parle plus des événements extérieurs aux manifestations que des revendications de ceux qui manifestent", a-t-il déclaré sur France 2.

Dans un front uni, les organisations syndicales ont appelé à une journée de grève nationale et de manifestations jeudi 19 janvier pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ de 62 ans à 64 ans en 2030.