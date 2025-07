Deux semaines avant le sommet UE-Ukraine du 3 février, Charles Michel, qui préside les réunions des 27 chefs d'État ou de gouvernement de l'UE, a posté sur Twitter une photo de lui sur un quai de gare : "De retour à Kiev pour discuter de tous les volets de la coopération. Que 2023 soit l'année de la victoire et de la paix."

Charles Michel avait déclaré la veille qu'il était personnellement favorable à ce que l'Occident fournisse des chars à l'Ukraine.

"Nous travaillerons avec les États membres (de l'UE) pour que cela se produise", ont déclaré à Reuters un fonctionnaire européen et un assistant de Charles Michel. "Avant le sommet UE-Ukraine, il est préférable de déterminer avec (le président ukrainien Volodimir) Zelensky ce qui est le plus urgent et où nous pouvons renforcer notre soutien."

Dans un geste géopolitique majeur, l'Union européenne a accordé à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion l'année dernière. Le fonctionnaire a déclaré que Kiev devrait poursuivre ses réformes en matière d'État de droit pour pouvoir rejoindre l'Union un jour, une fois la guerre terminée.

À l'approche du premier anniversaire de l’offensive russe, les 27 États membres de l'UE prévoient d'accorder à l'Ukraine une aide financière de 18 milliards d'euros en 2023, envisagent d'ajouter des chars Leopard allemands à la liste des armes qu'ils fournissent déjà à Kiev, et réfléchissent à un dixième train de sanctions contre la Russie.

L'Union européenne soutient également les enquêtes sur les crimes de guerre présumés commis lors de l'invasion russe, ainsi que la création d'un tribunal international chargé de poursuivre les dirigeants politiques et militaires russes.