Dans une série de tweets, le directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, a sévèrement critiqué jeudi, l'hebdomadaire britannique The Economist, basé à Londres.

"C'est reparti ! The Economist recycle sa description intellectuellement paresseuse, ennuyeuse et volontairement ignorante de la Turquie. On dirait qu'ils se sentent obligés d'annoncer la fin de la démocratie turque en régurgitant des clichés, de la désinformation et une propagande, on ne peut plus flagrante", s’est indigné Altun sur Twitter.

Tout en décriant la stratégie marketing du magazine, Altun a critiqué un "journalisme sensationnaliste basé sur la propagande et la désinformation bon marché".

"Le peuple turc a démontré à maintes reprises son attachement à la démocratie, à l'égalité et à la liberté. Notre système politique a subi de nombreuses tribulations, y compris une ignoble tentative de coup d'État en 2016, et notre peuple a versé son sang pour sauver notre démocratie", a-t-il écrit.

Altun a, par ailleurs fait remarquer que les journalistes de l'Economist n'ont jamais pris la peine de fournir un journalisme véridique sur la lutte du peuple turc pour la démocratie et a pointé du doigt “une haine inexplicable contre le président Erdogan démocratiquement élu”, avant de mettre en avant “le dynamisme de la démocratie turque” et d’avertir les lecteurs sur les méthodes du magazine.