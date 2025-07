Ankara a annulé la visite du ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, en réponse à l'autorisation donnée par la Suède de brûler le Coran, le livre saint de l'islam, près de l'ambassade de Turquie à Stockholm.

"Nous avons malheureusement constaté qu'aucune mesure n'a été prise à la suite de ces actes vils et odieux contre la Turquie et notre président. Par conséquent, à ce stade, la visite du ministre suédois de la Défense, M. Jonson, en Turquie le 27 janvier n'a plus de sens. Nous avons donc annulé cette visite", a déclaré vendredi le ministre turc de la Défense nationale, Hulusi Akar, à la presse après une réunion de l'OTAN à la base aérienne de Ramstein, en Allemagne.

La décision annoncée par M. Akar est intervenue après que Rasmus Paludan, chef du parti d'extrême droite danois Stram Kurs (Ligne dure), a été autorisé à brûler le Coran samedi devant l'ambassade de Turquie à Stockholm.

Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom, s'est dit préoccupé par le fait que cette manifestation risque de retarder davantage la ratification par la Turquie de la candidature de la Suède à l'OTAN.

Il a toutefois ajouté qu'il serait "très inapproprié" pour lui de demander qu'une personne ne soit pas autorisée à organiser une manifestation.

Akar a déclaré qu'il était inacceptable de garder le silence sur l'incident, ajoutant qu’il était nécessaire d'agir et de prendre des précautions.

Il a souligné le soutien de la Turquie à la politique de la porte ouverte de l'OTAN. "Tout ce que nous voulons, c'est le respect des engagements pris dans le mémorandum (trilatéral). Nous attendons de la Suède et de la Finlande qu'elles fassent leur part, leur devoir", a ajouté Akar.

Le porte-parole présidentiel de la Turquie, Ibrahim Kalin, a également publié sur Twitter que l’acte de brûler le Saint Coran à Stockholm est un "crime de haine et un crime contre l'humanité".

"Autoriser cette action malgré tous nos avertissements encourage les crimes de haine et l'islamophobie. L'attaque contre les valeurs sacrées ne relève pas de la liberté, mais de la barbarie moderne", a-t-il ajouté.