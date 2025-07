Soixante-six femmes et enfants capturés par un groupe armé la semaine dernière dans le nord du Burkina Faso ont été libérés, ont annoncé vendredi la radio-télévision et le gouvernement burkinabè.

L'enlèvement, attribué par les autorités à des groupes armés, avait eu lieu les 12 et 13 janvier dans la province sahélienne de Soum.

Les forces de sécurité ont mené une opération et retrouvé 27 femmes et 39 nourrissons, enfants et jeunes filles dans la province voisine du Centre-Nord, a déclaré la Radiodiffusion Télévision du Burkina.

"Ils ont retrouvé la liberté après huit longues journées aux mains de leurs ravisseurs", a déclaré la RTB.

Une source gouvernementale a confirmé l'information sans fournir de détails.

Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres du monde, lutte contre une violente insurrection armée, qui s'est propagée à partir du Mali voisin en 2015, malgré les efforts militaires internationaux pour la contenir.