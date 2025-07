Selon la chaîne israélienne privée 12, "100 000 personnes ont manifesté près de l'intersection Azrieli au centre de Tel-Aviv, au moment où 10 000 autres ont défilé sur la place Habima, dans la même ville".

Les chefs de l'opposition Yaïr Lapid et Benny Gantz ont participé à la manifestation près de l'intersection Azrieli. "Nous défendrons la patrie et la démocratie, nous n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas gagné" a déclaré Lapid à la chaîne 12.

Ces manifestations contre le gouvernement Netanyahu sont organisées pour la troisième semaine consécutive.

Le 3 janvier dernier, le ministre de la Sécurité nationale du nouveau gouvernement israélien, Itamar Ben Gvir, a fait incursion dans la mosquée Al-Aqsa pendant près d'un quart d'heure, sous haute protection de la police israélienne, un geste condamné par les Palestiniens, les Arabes et les députés de la Knesset (Parlement israélien), ainsi que par les capitales occidentales.

Ben Gvir, chef du parti d'extrême droite "Force juive", avait déjà investi à plusieurs reprises les cours de la mosquée Al-Aqsa en sa qualité propre et en tant que membre de la Knesset, mais c'est la première fois qu'il l'a fait en tant que ministre du gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui a obtenu la confiance de la Knesset le 29 décembre et est décrit par les médias internationaux, arabes et israéliens comme le gouvernement le plus marqué à droite de l'histoire d'Israël.

Les Palestiniens affirment qu'Israël s'emploie activement à judaïser Jérusalem et à en effacer l'identité arabe et islamique. Ils demeurent attachés à Jérusalem-Est comme la capitale de l'État auquel ils aspirent, en vertu des résolutions de la légitimité internationale qui ne reconnaissent pas l'occupation de la ville par Israël en 1967, ni son annexion en 1981.