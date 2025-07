Selon LFI, 150.000 personnes ont défilé à Paris. La préfecture de police a indiqué qu'elle ne donnerait pas d'estimation de participation, la manifestation ayant été déclarée par un parti politique, a rapporté BFM TV.

Les manifestations se sont généralement déroulées dans le calme, à l'image de la première grande mobilisation organisée jeudi à l'appel des syndicats.

Présent dans la foule, Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise (LFI), a lancé à l'adresse d'Emmanuel Macron : "Soyez maudit de vouloir transformer toute notre existence en marchandise".

Des partis de gauche comme le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ou Europe Ecologie-Les Verts (EELV) ont également participé aux rassemblements.

"La retraite à 64 ans, ça veut dire en fait partir de son travail et aller directement au cimetière pour la plupart des gens", a déclaré à Reuters Sadia Lakel, une manifestante de 53 ans qui défilait à Toulouse.

"Il faut continuer le combat parce que sinon, c'est nous-mêmes qui allons souffrir, et nos enfants aussi. Et ça on n'a pas le droit de laisser passer", a-t-elle ajouté.

Certains manifestants brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire des slogans comme "Perdre sa vie à essayer de la gagner" ou "Macron nuit à votre santé".

Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève nationale et de manifestations le mardi 31 janvier, pour "inscrire dans la durée" le mouvement de contestation.

Les manifestants s'opposent au projet du gouvernement, qui prévoit notamment le report de l'âge légal de départ à la retraite, de 62 ans à 64 ans, en 2030.

Ce test politique pour le président Emmanuel Macron intervient dans un contexte économique et social tendu, les Français subissant les effets d'une forte inflation, à 5,2% en moyenne en 2022.

Le gouvernement a fait le choix d'allonger la durée de travail, pour répondre à la dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population. Il défend son projet en le présentant comme "porteur de progrès social" notamment en revalorisant les petites retraites.