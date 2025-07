"Sous couvert du 9e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie - qui ne vise pas notre chaîne, mais notre actionnaire et maison mère - la Direction générale du Trésor a décidé de geler les comptes bancaires de RT France, rendant impossible la poursuite de notre activité", a indiqué RT France dans un communiqué publié sur son site internet.

Les membres de l'Union européenne (UE) se sont mis d'accord en décembre sur un neuvième train de sanctions contre la Russie en raison de “l’opération militaire qu’elle a lancée le 24 février contre l’Ukraine”.

Vendredi, les syndicats de RT France avaient dénoncé le gel des comptes de la chaîne en France.

"Avec cette sanction, ce sont près de 100 salariés et environ une cinquantaine de journalistes qui basculeront probablement dans le chômage", s'étaient émus dans un communiqué les sections FO (Force ouvrière) et SNJ (Syndicat des journalistes) de RT France, selon qui les comptes "sont gelés sur décision de l'État" français.

Le ministère français de l'Économie a répliqué que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l'initiative directe de l'État français.

Contrairement aux sanctions initiales décidées après l'intervention militaire russe en Ukraine en février 2022, celles prises en décembre prévoient un "gel des avoirs" des entités visées, a-t-il précisé.

Accusés d'être des instruments de "désinformation" du Kremlin, les médias Sputnik et RT (y compris sa version francophone RT France) ont été interdits de diffusion dans l'UE à partir du 2 mars, à la télévision comme sur Internet, à la suite d'un accord des Vingt-Sept peu après le début du conflit en Ukraine.