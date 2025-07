Le Royaume fait également état de "son rejet catégorique de cet acte dangereux" et "s’étonne de l’autorisation par les autorités suédoises de cet acte inacceptable qui s’est déroulé devant les forces de l’ordre suédoises".

La diplomatie marocaine demande par ailleurs aux autorités suédoises "d’intervenir pour empêcher de porter atteinte au Saint Coran et aux symboles religieux sacrés des musulmans", pointant un acte "odieux, qui heurte la sensibilité de plus d’un milliard de musulmans" et qui attise "la colère et la haine entre religions et peuples".

"Les valeurs de tolérance et de coexistence nécessitent d’abandonner la logique de deux poids deux mesures et d’agir avec la même intransigeance et fermeté devant toute atteinte aux symboles sacrés des religions et aux sentiments de leurs adeptes" souligne enfin le royaume chérifien.

De nombreux pays ont également condamné les faits, parmi lesquels le Qatar et l’Arabie Saoudite.

Le ministre turc des Affaires étrangères a émis un communiqué exprimant sa condamnation "avec la plus grande fermeté de l’attaque méprisable contre notre livre saint, le Coran, perpétrée en Suède aujourd’hui (21 janvier) malgré toutes les mises en garde de notre pays".

L'attaque, qualifiée d’ignoble, s'est déroulée à proximité de l'ambassade de Turquie à Stockholm où un cordon policier a été mis en place pour protéger Rasmus Paludan, leader du parti d'extrême droite Stram Kurs et auteur de l'attaque contre le Saint Coran.