"Je condamne très fermement l’acte odieux de l’extrémiste de droite suédois Rasmus Paludan qui a brûlé un exemplaire du Saint Coran", a réagi sur Twitter Sall.

"L’islamophobie et la haine des musulmans sont abominables et doivent être combattues sans concession", a-t-il poursuivi en réaction à cet acte qui s'est déroulé à proximité de l'ambassade de la Turquie à Stockhom où un cordon policier a été mis en place pour protéger Paludan.

De nombreux pays musulmans ont exprimé leur indignation suite à cet acte odieux.

"L’Algérie exprime sa ferme condamnation de cet acte odieux qui incite à la provocation des musulmans, et qui offense les valeurs de liberté sur lesquelles se basent les nations", a affirmé Alger à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Le Maroc a, pour sa part, exprimé son "rejet catégorique de cet acte dangereux" par voie de communiqué de son ministère des Affaires étrangères.

"Cet acte odieux qui heurte la sensibilité de plus d’un milliard de musulmans, est à même d’attiser la colère et la haine entre religions et peuples", a noté Rabat.

Pour le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, il s’agit là d’un "acte profondément irrespectueux".

"La liberté d'expression est une part fondamentale de la démocratie. Mais ce qui est légal n'est pas nécessairement approprié", a déclaré le dirigeant conservateur Kristersson sur Twitter dans un message publié dans la nuit.

"Brûler des livres saints est pour beaucoup un acte profondément irrespectueux. Je veux exprimer ma sympathie à tous les musulmans qui ont été offensés par ce qui s'est passé à Stockholm", avait d’abord réagi le PM suédois après l’autodafé.

Dans un communiqué rendu public samedi, Ankara a rappelé que malgré tous les avertissements émis par la Turquie, les autorités suédoises n'ont pas annulé l'autorisation donnée à un dirigeant d'un parti d'extrême droite de s'attaquer au Saint Coran.

Paludan, leader danois du parti d’extrême droite Stram Kurs (Ligne dure), avait réalisé le même forfait en avril 2022 dans le sud de Linkoping, rappellent les médias.