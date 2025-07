"Il est inacceptable d'ignorer ces actes odieux contre la Turquie, notre président, notre drapeau, le Saint Coran et nos valeurs sacrées", a déclaré Akar lors d'une réunion virtuelle lundi avec de hauts responsables militaires.

Il a également exhorté les autorités suédoises à "tenir leurs promesses".

Les remarques d'Akar sont intervenues après avoir annulé une visite prévue du ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, en Turquie, en réponse à l'autorisation de la Suède de brûler le Coran près de l'ambassade de Turquie à Stockholm.

L’acte s'est produit une semaine après une provocation menée par des partisans du groupe terroriste PKK/YPG en Suède contre le président turc Recep Tayyip Erdogan.

La Suède et la Finlande ont officiellement demandé à rejoindre l'OTAN en mai dernier, abandonnant des décennies de non-alignement militaire, une décision stimulée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine.

Mais la Turquie, membre de l'OTAN depuis plus de 70 ans, a exprimé des objections, accusant les deux pays de tolérer et même de soutenir des groupes terroristes, dont le PKK et le FETO.

En juin dernier, la Turquie et les deux pays nordiques ont signé un mémorandum lors d'un sommet de l'OTAN pour répondre aux préoccupations légitimes d'Ankara en matière de sécurité, ouvrant la voie à leur éventuelle adhésion à l'alliance.