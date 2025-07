"Nous condamnons de la plus ferme des manières l'attaque odieuse perpétrée le 22 janvier par un individu hostile à La Haye aux Pays-Bas. Cette odieuse action, qui prend pour cible nos valeurs sacrées et qui est entachée de crime de haine, et qui arrive après celle perpétrée en Suède, montre ouvertement que l'hostilité à l'Islam, le racisme et les discriminations n'ont plus aucune limite en Europe", a indiqué le communiqué.

Le responsable de la branche néerlandaise du groupe d'extrême-droite anti-islam Pegida, Edwin Wagensveld, a déchiré une copie du Coran devant le bâtiment du parlement à La Haye, capitale administrative du pays sous la protection de la police.

D’après les médias locaux, la police lui a accordé l'autorisation de le faire, à condition qu'il ne brûle pas le livre sacré des musulmans.

Selon Ankara, cette action qui attaque les valeurs communes des musulmans et de l'ensemble de l'humanité, vise aussi les libertés et droits fondamentaux, et menace la paix sociale et le vivre ensemble en paix.

Le ministère a appelé les autorités néerlandaises à ne plus autoriser ce type d’incident.

En octobre dernier, la police néerlandaise a arrêté le leader extrémiste alors qu'il s'apprêtait à brûler un exemplaire du Coran, lors d'un rassemblement auquel participait un groupe de partisans de son mouvement à Rotterdam.

L'incident survient après que le leader du parti d'extrême droite danois Stram Kurs, Rasmus Paludan, a obtenu du gouvernement suédois l'autorisation de brûler un exemplaire du Coran samedi sous escorte policière devant l'ambassade de Turquie à Stockholm.