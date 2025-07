Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a affirmé dans une déclaration à des journalistes dans la capitale, Moscou, qu’une éventuelle livraison de chars allemands à Kiev "n'augure rien de bon pour les relations futures entre les deux pays", avertissant “Il ne fait aucun doute que cette affaire aura des conséquences négatives sur les relations russo-allemandes”.

Le ministre polonais de la Défense avait fait savoir que son pays a demandé à l'Allemagne son accord pour envoyer des Leopard 2, des blindés de fabrication allemande, à l'Ukraine, où les forces russes continuent de revendiquer des avancées sur le terrain.

Pressions sur Berlin

Le gouvernement d'Olaf Scholz subit depuis plusieurs jours une pression croissante en vue de donner son aval, aux Etats membres de l'Otan qui le souhaitent, pour livrer à l'Ukraine des chars de combat, mais a rechigné à s'y résoudre à l'heure actuelle.

Le gouvernement allemand va examiner "avec l'urgence requise" la demande d'autorisation de la Pologne de transférer 14 chars lourds Leopard 2 à l'Ukraine afin de l'aider à repousser l’offensive russe, a annoncé mardi un porte-parole.

"La demande nous est parvenue (...) Nous allons traiter la demande avec l'urgence requise conformément à la procédure prévue", a-t-il précisé.

La Pologne et la Finlande ont proposé de livrer des Leopard qu'elles possèdent, mais ont besoin de l'agrément officiel de Berlin en vue d'une réexportation.

"J'espère que cette réponse des Allemands interviendra rapidement cette fois, parce que les Allemands tardent, tergiversent, agissent d'une manière difficile à comprendre", a déclaré à la presse le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

À ce propos, Peskov a déclaré qu'il n'y avait pas de réunions ni de contacts concrets entre la Russie d'une part et l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne et de l'Otan d'autre part.

Plus tôt mardi, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a appelé l'Allemagne et les alliés à livrer à l'Ukraine des chars de combat et des systèmes d'armes avancés.