"Nos fédérations proposent aux cheminots d'agir massivement par la grève le 31 janvier, de se réunir en assemblées générales dès le 31 janvier et de mettre en débat l'intensification de l'action par une séquence de deux jours consécutifs de grève le 7 et 8 février", ont déclaré la CGT Cheminots et Sud-Rail dans un communiqué commun.

"Faute de retrait du texte", les deux syndicats proposent encore "d'envisager la grève reconductible par périodes de 24 heures dès la mi-février".

Le projet de réforme des retraites, caractérisé notamment par le relèvement à 64 ans de l'âge légal de départ, suscite l'opposition unanime des syndicats, qui ont fait descendre plus d'un million de personnes dans les rues le 19 janvier et appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 31 janvier.

Le gouvernement reste disposé à amender son projet mais ne reviendra pas sur sa décision de repousser l'âge de départ à 64 ans car cela remettrait en cause l'équilibre financier du futur système, a déclaré lundi le ministre du Travail Olivier Dussopt.